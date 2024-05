Tvrdila, že zhubla chůzí. Nyní Kelly Clarksonová přiznala, že brala léky

Kelly Clarksonová se přiznala, že zhubla ne úplně tak, jak prohlašovala, v rozhovoru s Whoopi Goldbergovou (68). Zpěvačka, o níž se již několik měsíců spekuluje kvůli rychlému úbytku váhy, uvedla, že jí lékaři po krevním testu předepsali léky na hubnutí.

Zdůraznila, že mezi celebritami oblíbený Ozempic nebrala. Neprozradila ale, jaký lék použila místo něj. „Můj lék je jiný, než se lidé domnívají. Všichni si myslí, že je to Ozempic, ale není - je to něco jiného,“ dodala Clarksonová, která podle televize Extra TV údajně zhubla až 27 kilogramů.

„Můj lékař mě naháněl asi dva roky. A já jsem říkala: Ne, já se toho bojím. Už tak mám problémy se štítnou žlázou, bála jsem se,“ řekla zpěvačka s tím, že používá léky, které mají pomáhát odbourávat cukr, jelikož její tělo to nedělá správně.

Kelly Clarksonová na udílení cen Grammy (Los Angeles, 4. února 2024)

Zpěvačka měřící 160 centimetrů jistou dobu vážila 92 kilogramů, což bylo zatím nejvíce v jejím životě. „Je to zvláštní... Nikdy jsem to neviděla, nikdy jsem si nepřišla nejistá. Prostě jsem to neviděla,“ dodala s tím, že v té době nebyla nešťastná ani neměla deprese, i když při zpětném pohledu měla pocit, že vypadá, jako by měla „umřít na infarkt“.

Fanoušci Clarksonovou kritizovali, když konečně přiznala pravdu o hubnutí. Mnoho z nich ji označilo na lhářku, protože dříve připisovala svou proměnu zdravé stravě a většímu množství chůze.

Ještě v lednu řekla časopisu People, že její úbytek hmotnosti byl částečně výsledkem zvýšeného zaměření na jednoduché cvičení a zdravý jídelníček. Prý přestala jezdit autem a chodí pěšky. Také si upravila stravu podle rad lékaře, který jí doporučil omezit sacharidy a přijímat spíš proteiny.

V roce 2007 zpěvačka přiznala, že část střední školy trpěla bulimií, myslela si, že když zhubne, umožní jí to získat vybrané role ve školních muzikálech. Magazínu Attitude však prozradila, že když byla hodně hubená po vítězství v soutěži American Idol, uvažovala nad sebevraždou. „Čtyři roky svého života jsem byla nešťastná, uvnitř i navenek. Ale nikoho to nezajímalo, protože z estetického hlediska máte smysl,“ vzpomínala.