Vojtěch Dyk promluvil otevřeně o odchodu otce i o příjmení Pytlík

Vojtěch Dyk je synem literárního historika a spisovatele Radko Pytlíka a majitelky nakladatelství Emporius Věry Dykové, po které nese muzikant příjmení.

„Nejsem Pytlík, i když musím říct, že mě to příjmení baví. Říkám si, že až jednou vydám sbírku básní, které mám napsané, nechal bych si ho jako pseudonym. Verze Dyk je také vtipná všude a to díky tomu, že amerikanismy proudí do celé Evropy. Už se tady tomu smějí i některé menší děti, které vyrůstají v angličtině,“ popisuje zpěvák a herec během rozhovoru v pořadu STAR STORY na ÓČKU STAR.

Vtipný je vzhledem k souvislostem i název vesnice, kde má muzikant chatu – Ptákova Lhota. „Všechno se to tak motalo kolem moudí, ten můj život,“ směje se.

Radko Pytlík byl literární historik a spisovatel. Fotografie vznikla před dvanácti lety.

Velmi otevřeně promluvil také o nedávném odchodu svého otce. „Tatík do poslední chvíle chodil každé ráno tři kilometry po Letné, aby se udržoval. Pak si jednoho dne lehl, museli ho odvézt do nemocnice, protože mu začaly odcházet orgány. Nejtěžší je, že medicína je dnes na takové úrovni, že podle mě by ho doktoři dokázali třeba ještě dalšího tři čtvrtě roku držet. Pak jde o to, kde je ta hranice, kdy řeknete, že ho chcete domů,“ vzpomíná Dyk s tím, že si díky tátově „odcházení“ uvědomil, že je vše hodně o instinktu.

„Jednou v noci jsem se probudil s tím, že mě táta volal a říkal mi pomoz mi. Řekl jsem si, že takto ne a okamžitě pojede z nemocnice domů. První co bylo, když druhý den doma ulehl do své postele, tak hned říkal, že se cítí blaze. V tu chvíli jsem věděl, že jsme udělali dobře. Čtyři dny nato v třiadevadesáti letech odešel. Bylo to celé hodně náročné, ale vlastně krásné,“ říká.

Kapela D.Y.K. v čele s Vojtěchem Dykem vystoupí 27. listopadu 2024 v pražské O2 areně. „I když nemám rád tohle spojení, bude to opravdu velkolepá show a hudební párty. Bude to pecka,“ těší se.

V rozhovoru s moderátorem Zbyňkem Janíčkem vyprávěl muzikant mimo jiné také o setkání s asistentem Freddieho Mercuryho, zavzpomínal na skupinu Nightwork a natáčení jejich klipu Já jsem gay i na to, jak psal kdysi holkám básničky. Vysvětlil i svou netradiční školní poznámku, podle které při tělocviku „obtěžoval kozu“. Celý rozhovor s Vojtou Dykem sledujte 6. června od 17 hodin na ÓČKO STAR.

VIDEO: Vojtěch Dyk & D.Y.K. – Táto (Father):