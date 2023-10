Bluntová nazvala servírku „obrovskou“, za výrok se po 11 letech omluvila

„Vždycky jsem se považovala za někoho, koho by ani ve snu nenapadlo někoho urazit, takže nechápu, co mě v tu chvíli posedlo říct něco takového,“ prohlásila herečka. „A přesto se to stalo, řekla jsem to a moc se omlouvám za jakoukoli způsobenou bolest,“ dodala s tím, že nehodlá utíkat před zodpovědností za to, co kdy řekla nebo udělala.

„Musím se k tomu postavit čelem, protože mi při sledování tohoto starého klipu spadla čelist,“ řekla Bluntová v exkluzivním prohlášení. „Jsem zděšená, že jsem řekla něco tak necitlivého, zraňujícího a nesouvisejícího s příběhem, který jsem se snažila vyprávět v té talk show.“

Bluntová ve videu vzpomíná, jak během natáčení večeřela v místní restauraci Chili’s, na což moderátor talk show Jonathan Ross říká: „Když si zajdete do Chili’s, pochopíte, proč je tolik našich amerických přátel tak obrovských.“

„No, ta holka, co mě obsluhovala, byla obrovská,“ odpověděla Bluntová, načež uvedla, že dotyčná servírka ji během návštěvy restaurace poznala. Hosty této epizody z 22. září 2012 byli také anglický komik John Bishop, zesnulý herec Michael Gambon a hudební producent David Guetta.