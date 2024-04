Manžel je o 24 let mladší, lidé náš vztah stále nechápou, říká Taylor-Johnsonová

„Myslím, že se to řešilo hlavně v době, kdy jsme se dali dohromady, a to je už čtrnáct let. Na začátku to bylo dost intenzivní. Ten druh fascinace ostatních, jen proto, že je můj muž výrazně mladší než já, jsme prostě nemohli pochopit. Mysleli jsme, že už to trochu odeznělo, ale je to zpátky,“ řekla Sam Taylor-Johnsonová v pořadu This Cultural Life na BBC Radio 4.

„Když dělám různé tiskové konference k filmům a podobné věci, tak se to trochu vrací a stále se najdou novináři, kteří se na to i po tolika letech ptají. Myslím, že se lidé jen snaží pochopit něco, co jim nejde do hlavy,“ popisuje.

Režisérka prozradila, že kdyby na začátku vztahu s mladším partnerem o čemkoliv jen na chvíli zapochybovala, nikdy by to nevyšlo. „Jsem ale velmi instinktivní. Do všechno v životě jsem vždycky šla bez rozpaků. Říkám si vždycky, že všechno zní skvěle, skončím do toho po hlavě a získám novou zkušenost – ať už je dobrá nebo špatná,“ vysvětluje.

„Mám takový ten přístup ‚kašlu na to, jdu do toho‘. Věřím ale, že srdce má přednost před vším a láska překoná všechno,“ dodala s tím, že nikdy ani na chvíli neváhala navázat vztah s výrazně mladším mužem.

Aaron Taylor-Johnson v reklamě pro CK (15. března 2023)

Taylor-Johnsonová také uvedla, že věkový rozdíl mezi ní a jejím manželem Aaronem Taylor-Johnsonem se neprojevuje tím, že by měli jiné zájmy nebo hodnoty. „Že si nemůžeme rozumět, to mohou opravdu tvrdit jen lidé, kteří nás neznají. A takových asi bude vždycky spousta. Pravda je, že jsme s naším věkovým rozdílem taková anomálie. Ale po čtrnácti letech vztahu si říkáte, že to je přece úplně jedno,“ řekla nedávno v rozhovoru pro The Guardian.

Herec a režisérka se vzali v roce 2012. Seznámili se v roce 2009 při natáčení filmu Nowhere Boy. Mají spolu dvě děti, Wyldu (13) a Romy (12). Z předchozího manželství s Jayem Joplingem má Johnsonová ještě starší dcery Angeliku (26) a Jessie (17).

VIDEO: Sam Taylor-Johnsonová má o 24 let mladšího manžela: