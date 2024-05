Jako dvě hrdličky. Richard Gere září v Cannes po boku o 33 let mladší Španělky

Richard Gere vypadá i po sedmdesátce skvěle, se svou v pořadí třetí manželkou je už šestým rokem.

Od výrazně mladší Španělky nedokázal odtrhnout ruce ani na červeném koberci. Tam je od vzájemných objetí a hlubokých pohledů do očí několikrát vyrušila jen kolegyně Uma Thurmanová, se kterou se herec objevil ve svém zatím posledním filmu.

Se svou třetí manželkou se Gere seznámil před deseti lety v rodinném hotelu jejích rodičů v italském Positanu. Oba v té době procházeli rozvodem a jak zmínili v několika rozhovorech, okamžitě si tehdy navzájem padli do oka.

Alejandra Silva je stejně jako Richard Gere aktivní praktikantkou buddhismu, díky slavnému herci se osobně přátelí s tibetským dalajlámou Tändzinem Gjamcchoem (88).

Manželé spolu mají dva malé syny, pětiletého Alexandera a dalšího potomka, který se narodil v roce 2020 a jehož jméno se herci před zvídavými novináři kupodivu doposud podařilo utajit. Rodina žije na ranči v městě Pound Ridge nedaleko New Yorku.

Třetího syna, nejstaršího Homera (24), má Richard Gere z manželství s bývalou bondgirl, herečkou Carey Lovellovou. Rozvedli se v roce 2016 po čtrnácti letech manželství. S první manželkou, modelkou Cindy Crawfordovou, se kterou žil v letech 1991 až 1995, dítě neměl.

Novinářka Alejandra Silva má ze vztahu s podnikatelem Govindem Friedlandisem sedmiletého syna Alberta. Syna amerického těžařského magnáta si vzala v roce 2012, rozvedli se o tři roky později.

Španělka na svého manžela Richarda Gera, který se stal idolem mnoha žen, pěje jen samou chválu. „Je to ten nejvíc pokorný, citlivý, milující, pozorný, zábavný a velkorysý muž, jakého jsem kdy potkala. Co víc říct? Jsem tak zamilovaná! Jak byste se cítili, kdyby se vás někdo každé ráno zeptal: Co tě dnes udělá šťastnou? Nemine jediný den, kdy mi neřekne, jak důležitá pro něho jsem. Mám opravdu velké štěstí,“ prohlásila v jednom z rozhovorů.

Stejně to cítí i hvězda filmu Pretty Woman. „Jsem nejšťastnější člověk ve vesmíru. Jak bych taky mohl nebýt. Jsem ženatý s krásnou, inteligentní, citlivou ženou, která ráda pomáhá lidem, je zábavná, trpělivá, umí odpouštět a je skvělá kuchařka. Dělá nejlepší saláty na světě! Je vegetariánka, skvělá máma a Španělka, tedy ze země králů a královen, Cervantese i Buñuela. Nemůžu se mít líp,“ uvedl spokojený Gere.