Adela a Viktor Vinczeovi na adoptivního syna Maxíka mluví dvěma jazyky

Manželé Vinczeovi o dítě zažádali v roce 2020, chlapečka dostali o dva roky později a až letos v se stal oficiálně jejich synem. V rozhovoru pro Denník N prozradili, že jim syn Maximilián změnil vztah.

„Nepřekvapilo mě vůbec nic, protože jsem do toho nešla s žádným očekáváním. Spíš jsem to čekala horší na základě vyprávění jiných rodičů, kteří nezatajují pravdu o rodičovství, takže jsme to čekala náročnější,“ říká Adela Vinczeová s tím, že Maxík je velký parťák.

„Obávali jsme se ale, jaký to bude mít dopad na náš vztah. A to jsme si museli trochu ustát, protože v kombinaci s únavou, nespánkem, chaosem, kterým se prodíráte, tak my, kteří jsem se sedm let nehádali, jsme měli najednou takové výštěky,“ popsala s tím, že si to ovšem uvědomovali. Podle ní je zásadní nesnažit se za každou cenu, aby se to už neopakovalo, ale přijmout to jako normální.

„Člověk totiž, když má výčitky z toho, že to nějak nezvládl, na sebe pak vyvíjí ještě větší tlak a víc se patlá v tom, že nezvládá vztah nebo rodičovství,“ míní Vinczeová.

trochu_inak_s_adelou Na dlhú dobu posledná fotka tohto charakteru. Nám Maxík samozrejme ostáva aj naďalej kľúčovou témou našich dní. Túto fotku tu nechávam, aby zdobila miestny IG profil a ostala nám ako pamiatka na dni, keď sme boli trochu širšou témou, ako len našou. Ďakujeme za pekné správy a ďakujeme @katarinaslesar ❤️ za krásne fotky.

Syna vedou k pořádku a rozhodli se mu usnadnit učení cizího jazyka tím, že na něj mluví od malička i anglicky.

„Od začátku jsme bilingvální domácnost. Adélka s ním mluví slovensky, já jenom anglicky. Takže ona je ‚maminka‘ a já jsem ‚daddy‘,“ popsal Viktor Vincze na Instagramu, kde se rozhodli neukazovat synovu tvář. „Necháme to na jeho rozhodnutí,“ řekl k tomu Vincze.

viktorvincze Už aj oficiálne, traja Vinczeovci #Maximilián

.

Photo @katarinaslesar

Photo @katarinaslesar oblíbit sdílet odpovědět uložit

Může se stát, že Maximilian nebude jejich jediným adoptivním dítětem. „Kdyby se té samé matce náhodou narodilo další dítě, úřady budou prioritně kontaktovat nás, aby spojili sourozence. To se může stát zítra, nebo taky nikdy,“ popsal situaci Vincze.