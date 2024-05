Klavírista Petr Malásek si zlomil obě ruce. Mohlo to dopadnout hůř, říká

„Jel jsem se projet, a najednou jsem letěl vzduchem a dopadl jsem na zem. Říkal jsem si: ‚Žiju, mluvím, to je dobrý‘. Akorát ruce byly obě do pravého úhlu. Tak jsem si říkal, že to bude asi průšvih,“ popsal Malásek ošklivou nehodu na kole.

Ačkoli je zlomenina obou rukou pro klavíristu velké neštěstí, muzikant byl rád, že vyvázl jen s tím. „Když jsem byl v nemocnici, tak mi sestřičky přicházely každý den vyprávět, kdo skončil s jakým úrazem na kole, takže to moje je vlastně perfektní. Kosti srostou a všechno bude zase dobrý,“ říká Malásek, kterému prý kolegové nejprve přezdívali Petr Bezruč a teď má novou přezdívku - Rudolf Ortéz.

„Mám tam všude železa, sešroubovaný to je, ale bude to zase dobrý,“ věří Malásek, že zase brzy usedne ke klavíru, který ho živí a s nímž doprovází i přední české umělce.

Nejdéle spolupracoval s legendární zpěvačkou Hanou Hegerovou, na níž zapůsobil na jednom koncertu. Jezdil tehdy s Tanečním orchestrem Československého rozhlasu, kde se nešetřilo alkoholem.

„Byli tam vynikající jazzmani, ale museli se živit popem. Aby to přežili, tak pili. A pilo se extrémně. Když si někdo dal normálního panáka, a ne deci, byl debil,“ popisuje Malásek.

„Tenkrát jsme měli troják, tedy tři koncerty v jeden den. Na ten večerní už přišlo asi jen šest muzikantů z toho orchestru, ostatní odpadli. Byla tam s námi jako host paní Hegerová, tak jsem si řekl, že se musím držet, a nepil jsem. Teda nepil jsem tolik. Pil jsem jako debil. Nějak jsem to odehrál a podržel jsem ji,“ vzpomíná muzikant.

Petr Malásek a Hana Hegerová (26. března 2007)

Hana Hegerová si na něj pak vzpomněla, když měla zájezd do Mnichova a Bonnu. „Já jsem byl na vojně. Byl rok 90, muzikanti byla hájená skupina a velitelé se nás trošku báli. Takže jsem vyjel s paní Hegerovou, mělo to tam úspěch, spolupracovali jsme pak 24 let,“ dodává manžel herečky Dany Morávkové, který za pár týdnů oslaví šedesátiny. Žádná pompézní akce ale není v plánu.

„Nemám oslavy moc rád. Ale asi pozvu pár kamarádů a uděláme to, co děláme běžně před koncertem, tak si to dáme bez koncertu. Dáme si ty decáky,“ plánuje Petr Malásek.