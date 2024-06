Když jsem se stala slavnou, přišla jsem o všechny přátele, říká Bilie Eilish

„No, když jsem se stala slavnou, ztratila jsem všechny své přátele. Najednou jsem byla slavná a nemohla jsem se s nikým stýkat. Bylo to těžké. Bylo to opravdu těžké,“ svěřila se zpěvačka v podcastu Miss Me.

„Měla jsem oslavu dvacátých narozenin a pamatuji si, že jsem se rozhlédla po místnosti a viděla jsem jen samé zaměstnance. Všichni byli o patnáct let starší než já. To byla ta nejhorší věc, která se mi stala. Přimělo mě to si říct: Počkej, tohle je práce,“ prozradila.

Zpěvačka trpí úzkostnými stavy a strachem z toho, že bude opuštěná. I přes ztrátu si uměla najít cestu zpět k těm, které měla v minulosti ráda. „Přesně před rokem jsem se znovu spojila s partou starých kamarádů a teď mám tolik přátel. Teď mám partu! Mohla bych u toho doslova brečet. Byla to skvělá věc, která se mi stala,“ dodala zpěvačka.

Najít si nové známé zpěvačku přiměl text z písničky Smile od Lily Allen, kde se zpívá, že pomocí přátel, našla světlo na konci tunelu. „Dřív jsem chtěla brečet, když jsem slyšela tuhle větu, protože jsem se tak necítila, protože jsem neměla přátele. A pamatuji si, že jsem si říkala, že se zase takhle cítit chci. Poslouchat tuhle píseň a ztotožnit se s tím,“ dodala.

Zpěvačce letos v květnu vyšlo nové album Hit Me Hard and Soft. Billie Eilish vystoupí příští rok v pražské O2 aréně. Pražská zastávka bude součástí velkého turné, které v Americe startuje už letos v září. Kromě Prahy bude vystupovat i v Berlíně, Kolíně nad Rýnem, Krakově nebo Vídni.