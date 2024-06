Bulvár o mně psal hnusně, jsem měkká, s profesí jsem sekla, líčí Šárka Vaňková

Jako dívka byla spíš introvert, chtěla se stát učitelkou ve školce a zpěváky tiše obdivovala. „Často jsem přemýšlela o tom, jak to dokázali, a říkala jsem si, že to se mně, holce z Jirkova, nikdy nemůže podařit. Byl to jen vzdálený sen,“ vzpomíná Šárka Vaňková.

Ten sen se vám začal plnit před dvaceti lety, kdy jste se zúčastnila soutěže Česko hledá SuperStar. Musím říct, že vypadáte takřka stejně.

Doufám, že ne!

Co se vám na sobě tenkrát nelíbilo?

Asi všechno. Třeba to, že jsem byla moc hubená. Bývám k sobě hrozně sebekritická a zejména v té době jsem se sama sobě vůbec nelíbila. Moje sebevědomí bylo hodně nízké.