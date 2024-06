Cítím se vinna, že jsem Britney Spears vzala poprvé do klubu, říká Hartová

„Byla nezletilá a já jsem jí řekla: Pojďme ven. Půjdeme ven a pobavíme se. Cítím se za to opravdu provinile dodnes, protože jsem ji od toho měla chránit. Měla jsem být starší sestrou,“ řekla herečka.

„Viděla jsem, že je pořád obklopena lidmi a nikdy se nedokáže osvobodit. Takže jsem jí řekla: Hej, chceš jít se mnou? Já jsem každý večer chodila do klubu, miluji tanec a ráda jsem chodila ven, ale taky jsem byla zodpovědná a věděla jsem, kdy mám přestat,“ dodala.

Britney Spears potkala Melissu Hartovou v době, kdy vydala debutové album s názvem Baby One More Time. Hartová tehdy natočila film Šílená jízda, k němuž Britney Spears nahrála titulní píseň You Drive Me Crazy a Hartová si zahrála v klipu.

Britney Spears se později rozešla s Justinem Timberlakem a začala mít úzkosti. Řešila to mimo jiné alkoholem. Ve svých memoárech The Woman in Me z roku 2023 napsala, že když byla na střední škole, tak se svou matkou Lynne pila daiquiri a že se díky tomu obě cítily „šťastnější, živější a dobrodružnější“.

Alkoholik byl podle zpěvačky i její otec, na něhož ale pití mělo opačný účinek a dostávalo ho do deprese. V roce 2008 se po jejím psychickém kolapsu otec stal zpěvaččiným poručníkem. Po deseti letech začali fanoušci a mnoho celebrit volat po její volnosti a v roce 2021 bylo opatrovnictví zrušeno.

Melissa Joan Hartová mezitím dál točila. Sabrinu - mladou čarodějnici natáčela do roku 2003. Potom měla seriál Melissa a Joey. Velké filmové role ji minuly, ale herečce se daří i za kamerou. Je režisérkou, producentkou a také spisovatelkou. V minulosti vydala knihu Melissa vám vše vysvětlí, kde popisuje mimo jiné své zkušenosti s drogami.