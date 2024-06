Ze zdrogovaných adolescentů se stávají agresivní zvířata, líčí primářka urgentu

Co vám jde hlavou, když slyšíte houkání sanitky nebo vrtulník?

Koho vezou? Kdo zrovna slouží?

Takhle prakticky to máte?

Jedině. Začínala jsem v malé nemocnici, a když přijela sanitka, byl to pro mladého doktora obrovský stres. Běželo mi hlavou, že vezou asi někoho polomrtvého, v těžkém stavu! To se však časem vytratilo. Pochopila jsem, že sanitkou nevozí jenom děti na hranici života a smrti, ale i ty, které by mohly přijít normálně pěšky s rodiči. V Motole už to bereme jako běžnou záležitost. Máme tady kamery, takže vidíme, kdo zrovna přijíždí. Je-li něco opravdu závažného, máme dopředu avízo. Buď nám volá operační středisko, nebo nám pošle zprávu posádka. Na těžké případy, ať už jde o velká poranění po nehodách nebo o pády z výšek či křeče, se můžeme dopředu připravit.