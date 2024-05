Ženy Vlastíka milovaly, a to byl problém, vzpomíná Tereza Herz Pokorná

Kdy a jak vám Vlastimil Harapes vstoupil do života?

Byli jsme provázáni přes moji maminku. Když byl Vlastík sólistou baletu Národního divadla, začala pracovat na správě baletu jako sekretářka a když se pak stal šéfem, byla jeho pravou rukou, tajemnicí. A protože se narodili ve stejný den, akorát máma o pár let dřív, slavili společně každý rok narozeniny.

Postupně se tak nějak samozřejmě stal členem naší rodiny. Byli si s mámou v mnohém podobní. Vlastík byl typický Lev, což máma není, ale oba byli pragmatici a měli stejný humor. Z legrace jsem mu někdy říkala, že je můj druhý táta, a ono to tak i bylo.

Když jsme pak s manželem emigrovali, vezla jsem si s sebou jeho zarámovanou fotografii. A jde se mnou životem pořád. Vlastík je na ní v kostýmu Romea. Vypadá úžasně, ale podstatné je věnování, které mi na ni napsal: Terezko, neztrácej naději, všechno dobře dopadne.

K čemu se vztahovalo?

Když jsem v rámci konzervatoře postupovala ze základní školy na další stupeň, nebyla jsem přijata. V tanečních oborech jsem patřila k premiantům třídy, takže to byl pro mě obrovský šok. Pak jsme zjistili, že moje třídní a zároveň profesorka ruštiny do posudku napsala, že mám v Austrálii nevlastního bratra a že pocházím z buržoazní rodiny. Takže jsme podali odvolání a pak už mě vzali. A tehdy jsem viděla, jak Vlastík v krizových situacích je tady pro mě a jakou oporou mi dokáže být. Ale takový byl ke všem svým přátelům.

Petr Hapka, Vlastimil Harapes, Tereza Herz Pokorná a Hana Zagorová (1987)

Byl zejména miláčkem žen…

Ano, a to bylo, řekla bych, jeho v uvozovkách prokletí. Znala jsem ve svém okolí jenom dva muže, kteří měli Vlastíka opravdu rádi. Můj muž Juraj Herz a hudební skladatel Zdeněk Merta. Ostatní na něj spíš žárlili. Když přišel na jeviště, měl takový zvyk, že pokaždé před variací jakoby hodil hlavou. V tu chvíli se ženy na sedadlech nadzvedly a jejich partneři se na ně zamračeně podívali. Sledovala jsem to a musela se vždycky smát.

On si byl toho zájmu dobře vědomý...

Ano, byl si vědom svého kouzla, ale věděl taky, že právě proto musí na sobě pracovat víc než ostatní. Nechtěl, aby byl vnímán jenom jako hezounek. Chtěl být profesně nejlepší. A proto neskutečným způsobem dřel. Ale pro nás všechny, kdo jsme si s ním byli blízcí, včetně tanečníků, kteří ho vídali každý den, spočívalo jeho kouzlo v tom, jakým byl člověkem. Ono se to s tou výjimečností pojí.

Takže jakým byl člověkem?

Moudrým, vzdělaným, nesmírně velkorysým a zábavným. Byl jako šašek a král zároveň. Spoustě lidem pomáhal, mnohé na sklonku jejich života vyprovodil na onen svět. Staral se například o svého kolegu Jaromíra Petříka, korepetitorku baletu Zdeničku Karneckou, pravidelně navštěvoval Natašu Gollovou, když ještě žila, a často pomáhal nejen svojí přítomností ale i finančně.

Úžasné na něm bylo, že se nikdy nad nikoho nepovyšoval. Pro něho byli lidi buď skvělí a měl je rád – anebo špatní a nechtěl s nimi nic mít. A bylo jedno, jakou měli profesi. Byl taky obětavý. Nadšeně jezdil na paralympiády nebo pracoval s dětmi s Downovým syndromem. Dělal s nimi baletní představení... Tihle všichni ho milovali za to, jaký byl. Protože Vlastík se životem doslova bavil. Ale to samozřejmě neznamená, že měl svatozář.

No právě!

Dokázal se strašně naštvat, říct lidem docela šílené věci nebo je urazit. Ale vždycky byl upřímný a bylo jasné, že říká jenom to, co skutečně cítí. Když uznal, že udělal chybu, šel a omluvil se. Nebo taky ne, protože řekl, že dotyčný je blb a nechce ho už vidět. Ale vždycky byl věrný sám sobě. Nezrazoval sebe ani blízké. Ovšem, když mu někdo položil dotaz nebo chtěl znát jeho názor, musel být připravený na pravdu. A to ne každý unesl.

Někteří tanečníci na něj nevzpomínají v dobrém, čím to ještě může být?

Národní divadlo má mít určitou úroveň, nemůže v něm pracovat každý. Pamatuji se, jak vyprávěl, že musel propustit jednu baletku, protože strašně ztloustla a byl z toho nešťastný. Pak ale zhubla a vzal ji zpátky. Ale jiné třeba ne. Vlastík nebyl vždycky diplomatický v tom, jak věci říkal. Mohlo to znít tvrdě, ale byl šéfem a musel se rozhodovat. Protože to, jakou úroveň balet Národního divadla měl, byla i jeho vizitka. A někdo to dal, jiný ne.

Šéfoval vám?

Ne. Já tančila v Laterně Magice a ve chvíli, kdy tam přišel, jsme už byli s Jurajem v Německu.

Nicméně pracovali jste spolu, jaké to bylo tančit s Harapesem?

Krásné. S Harapesem chtěla tančit každá a já to štěstí měla. Když pak Juraj režíroval v Německu film Hloupá Augustýna, dělal nám choreografii. Já hrála Augustýnu, a tehdy jsem mu při zvedačce spadla (smích). Byla to chyba nás obou, protože jsme u toho blbli.

Ale jinak se s ním pracovalo úžasně. Točili jsme pro Rakušany seriál o Mozartovi. Chtěli v očích zejména mladých lidí rehabilitovat Salieriho, který ve skutečnosti nebyl Mozartovým sokem, jako tomu bylo ve filmu Amadeus, ale naopak mu pomáhal. Vlastík hrál hraběte Walssega, což byl ten, kdo si objednal u Mozarta rekviem, když mu zemřela mladičká žena. A bylo úžasné sledovat, jak je pokorný a vnímavý. Akceptoval každou připomínku, byl obrovský profík.

Ve filmech ho ale často předabovávali.

V začátcích ano. Juraj ho nechal předabovat ve filmu Den pro mou lásku, protože v té době ještě neměl tolik zkušeností před kamerou. A v Panně a Netvorovi to udělal, protože potřeboval starší hlas, jinak zbarvený. Ale Vlastík se neurazil, věděl, že k tomu režisér má důvod. Dál na sobě pracoval a naučil se s hlasem pracovat. Hrál pak prakticky do konce života činohru.

Vlastík se hlavně strašně lišil od ostatních herců ve fyzickém projevu. Když se na někoho podíval, tak v tom pohledu bylo všechno. Nemusel vůbec mluvit. Teď, když už tady není, vnímám ho ještě trochu jinak a víc si uvědomuji, co všechno uměl. Především měl ale charisma. A to je něco, co se naučit nedá. Buďto ho člověk má nebo ne. Tohle kouzlo pak dělá z hvězdy hvězdu hvězd. Tím ty ostatní převyšuje.

Byli jste si blízcí, svěřila jste se mu se svojí láskou k Juraji Herzovi?

Ano a bylo to vtipné. Točili jsme zrovna rockovou operu Juno a Avos a měli jsme se s Vlastíkem na sebe zamilovaně dívat. Já byla tak plná lásky, že Vlastík začal být z toho mého pohledu strašně nervózní a vyžádal si pauzu. Přišel ke mně do šatny a řekl: Ty ne, viď? Ty ne, Terezko! Já se na něj koukla a povídám: Já ne, Vlastíku, já mám jiný průšvih. My jsme se do sebe s Jurajem zamilovali, to jemu patřil ten pohled.

Děsně se mu ulevilo. Původně si myslel, že jsem se zamilovala do něj, což ho vyděsilo. Stávalo se mu to často, protože byl nejen krásný, ale i velmi přátelský. Jenomže ono to časem může být velmi nepříjemné. S někým točíte, je tam to jiskření, máte se rádi a pak ho odmítnete, čímž mu ublížíte.

Juraj byl od vás o šestadvacet let starší, schvaloval vám Harapes takový vztah?

Naprosto, protože Juraje znal a nesmírně ho obdivoval. Věděl, co jsem tou dobou prožívala, takže mě velmi podpořil. Pamatuji se, jak jsme seděli u něj doma, právě vyšla deska Haničky Zagorové, na které byla písnička Nešlap, nelámej a Vlastík povídá: Poslechni si tu písničku, ta je vaše, tu vám dám. To spolu s Hanou žili teprve krátce.

Vlastimil Harapes a jeho tajemnice Jana Pokorná na archivním snímku

Vaše maminka pak byla u toho, když se Hana seznámila se Štefanem Margitou. Následoval rozvod a Vlastík „osiřel“. To od té doby s vámi slavil Vánoce?

Ano, měli jsme dvoje Vánoce. Čtyřiadvacátého u nás doma a šestadvacátého u Vlastíka, nebo jeho kamarádky Elišky Fučíkové. Dvě štědrovečerní večeře a dvakrát dárky. Na Velikonoce jsme se vídali taky, ale to bylo strašné, protože Vlastík to bral s tím mrskáním moc vážně. Některé baletky kvůli tomu nechtěly mít o Velikonocích představení. Protože byl drsný, vyšlehal je pořádně, aby neuschly. Ale já, jakmile přišel do rodiny Juraj, jsem byla chráněná. Když se nám Vlastík vřítil do bytu a viděl tam mého muže, sklopil pomlázku a pronesl: No, jo. A šel. (smích)

Jaké jste si dávali dárky?

Vlastík byl lev salónů a ohromně velkorysý. Pamatuji se, jak mi jednou odněkud přivezl fialový vatovaný kabát. Byla jsem snad první v Praze, která něco takového tenkrát měla. Říkal mi: To se teď nosí, to musíš mít. A často na ruce nosím zlatý prsten s korálem ve tvaru srdce, který mi daroval. Ale štědrý byl nejenom ke mně. Moje kamarádka Linda se mu starala o auto a zrovna vzpomínala, že nikdy nepřišel bez kytky, bez dárečku nebo nějaké pozornosti.

Stihla jste se s ním rozloučit?

Byla jsem za ním v nemocnici já i moje máma, takže není pravda, že za ním mohli jenom dva lidé. Cítila jsem, že brzy odejde, ale myslela jsem, že se to stane o den později. Když jsem tam za ním přišla poprvé, zrovna spal a já ho nechtěla budit, protože jsem si pamatovala, jak to bylo s mojí babičkou. Vždycky se lekla, když jsem se jí ve spánku dotkla. Ale mluvila jsem na něj a on se začal usmívat. Byl v naprostém klidu, jenom hrozně těžce dýchal. Ležel na Karláku a bylo tam o něj nádherně postaráno.

A v tu osudnou středu jsem přišla asi o hodinu nebo půl později. Už na chodbě nemocnice jsem se dozvěděla, že odešel – a měla jsem pocit, jako bych najednou spadla do prázdna. Uvědomila jsem si, že byl v mém životě od mých čtrnácti, celých padesát let. A že jsem to brala jako samozřejmost. Nemuseli jsme se vidět každý den nebo měsíc, ale vždycky, když jsem se potkali, tak naše objetí a to, co jsme si řekli, bylo krásné. V každých mých důležitých životních situacích tady byl a mluvili jsme spolu.

19. srpna 2014

Věděla jste, že je nemocný?

Asi čtrnáct dní předtím jsem byla na nějaké výstavě na Malé Straně, která žije úžasným životem. Vlastík byl toho součástí a všichni ho tam měli rádi, krásně se k němu chovali. Takže tam jsme se potkali. Byl unavený, já se ale lidí nevyptávám, pokud sami nepřijdou s tím, že mi chtějí něco sdělit. Cítila jsem už dlouho, že je nemocný, poznám takové věci, ale nemluvil o tom a já to respektovala. A je otázkou, jestli on sám v té době znal plný rozsah svého onemocnění. Že mu není dobře, bylo evidentní, ale měl radost, že mě může seznámit s novým galeristou, povídali jsme si, ptal se, jestli s nimi nechci jít ještě na nějakou jinou výstavu...

To jsme spolu mluvili naposledy... I předtím jsem ho viděla. Na Malé Straně se pořád něco dělo, takže byl často někde na kafi nebo na víně. Žil tenhle život. Ale poslední dobou se z něj vytrácel náboj. Byla doba, kdy mu během roku odešla většina blízkých. Přítel spisovatel Josef Topol, s nímž bydlel v jednom domě, každý ve svém bytě a o kterého se, když onemocněl, staral do posledních dní. Kamarád Petr Naske, který žil ve Švýcarsku, zpěvačka Marie Párová, s níž zažil spoustu legrace a jezdil za ní do Itálie. Tenkrát se v něm začal zabydlovat smutek. A odešla Hanka Zagorová, což mu přineslo velikou bolest.

S Hanou Zagorovou si chtěli adoptovat holčičku. Byla to pro něj velká rána, když jim to nakonec nevyšlo?

Vlastík děti miloval. Když jsme chodili k Haničce na večírky, brali jsme s Jurajem někdy s sebou naši Annelie. A on s ní tak blbnul a tančil, až se z toho poblinkala. Takže jsem jí s sebou brala vždycky dvoje oblečení. (smích) I v Jurajově filmu Den pro mou lásku ty neskutečné záběry vzpomínek na zesnulou holčičku, která se válí smíchy, vznikly jeho zásluhou.

Když jsme pak měli s Jurajem svatbu, přičemž máma s Vlastíkem ten den zároveň slavili narozeniny, dozvěděli se s Haničkou, že jim to dítě nedají. Jako dnes vidím, jak tam Hanka stála v tyrkysových šatech a plakala. Ptala jsem se jí, co se děje a ona, že o tom teď nebudeme mluvit.

S tou adopcí to byl složitý příběh, jednu chvíli Juraj dokonce uvažoval, že o tom natočí film, ale nakonec z toho sešlo. A tam na naší svatbě se Hanka s Vlastíkem z té bolesti doslova vytancovávali. Když party skončila, Vlastík nás objal a povídá: Takové narozeniny jsem v životě neměl. A Juraj mu říká: Chceš účet? Přišlo asi dvě stě padesát lidí, zvaní i nezvaní a bylo to úžasné. My se zároveň loučili, což ovšem skoro nikdo nevěděl, a pár dní na to emigrovali do Německa.

Hana Zagorová, Vlastimil Harapes a Tereza Herz Pokorná na hereččině svatbě (1987)

Sám o adopci už dál neuvažoval?

Vlastík byl pragmatik, život bral tak, jak šel. A ta Anička byla touha Haničky, ve které ji podpořil. Píše se, že uzavřeli manželství kvůli dítěti, takže to vypadá, jako by to byl akt pomalu bez lásky. Ale oni se měli strašně rádi. Milovali se, vážili si sebe navzájem a obdivovali. A pokud by se nevzali tenkrát, nejspíš by na to došlo jindy.

Vlastík i pro ty, kteří ho na jevišti nikdy neviděli, zůstane nadlouho nejznámějším českým tanečníkem.

Vždyť také dosud nebyl překonán. Byli a jsou tady skvělí tanečníci, kteří třeba i skáčou výš a točí více piruet než Vlastík, ale jeho vyzařování, kouzlo projevu zatím nikdo nepředčil. Jako v Americe nikdo nedokázal nahradit úžasného Michaila Baryšnikova.

Aby se tanečník stal nejlepším z nejlepších, je třeba, aby měl nejen vynikající techniku, vůli a nezlomnou výdrž, ale hlavně kouzlo osobnosti, které se nedá koupit ani naučit. To pak vytvoří onu neuchopitelnou výjimečnost a nezaměnitelnost umělce. Tohle něco navíc měl pro svoji generaci Miroslav Kůra a teď Vlastík.

On byl tím, čím se živil, požehnán. A zbytek dělal pro radost. Věděl, že není Karel Gott, ale miloval zpěv, tak zpíval. Bavil se tím a ostatní mu naslouchali. Svůj hlas taky vždycky doprovázel gestem. A když Vlastík udělal gesto, tak to bylo něco. A tahle jeho obrovská bezprostřednost a opravdovost s ním rostla. Takže nikdy nepůsobil bláznivě, byl spontánní adekvátně svému věku.

Ze scény se mu podařilo odejít v pravý čas, což ne každý umí.

Ano, na tom mu velmi záleželo. Jako tanečník skončil, když byl ještě na vrcholu a cítil, že nastává čas zlomu. Tím si zajistil nezapomenutelnost. Bylo pro něj zásadní, aby ten správný okamžik poznal. A povedlo se mu to.