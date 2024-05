Pražské SPOLU chce právní posudek k Novým Holešovicím a veřejné projednání

Projekt na rozvoj metra Nádraží Holešovice a výstavbu v jeho okolí již několik měsíců stojí kvůli sporu o odprodeji pozemků města. Ten měla posvětit rada města, ale náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) jí nakonec návrh na prodej nepředložil a zadal DPP vypracování materiálu o vystoupení ze společného podniku. Jako důvod sdělil podezření na propojení některých účastníků s kauzou Dozimetr.

DPP nedávno obdržel předžalobní výzvu, která vyčíslila případnou škodu soukromých partnerů ve společném podniku na 1,31 miliardy korun. Jelikož se situace ani po výzvách neposunula, podala firma Nové Holešovice nyní žalobu s tím, že neschopnost zajistit souhlas vedení města s převodem pozemků nic nemění na smluvní povinnosti DPP pozemky prodat. Podle Hřiba není reálné, že by městu hrozily sankce.

„V případě Nových Holešovic chceme znát komplexní právní posouzení rizik všech navrhovaných postupů, a taky požadujeme takzvaný super-posudek. Budeme-li si jistí, že městu a jeho obyvatelům nehrozí škoda v rámci soudního sporu s developerem a že Nádraží Holešovice nebude exitovou variantou nadále chátrat, pak můžeme souhlasit s variantou, kterou navrhuje náměstek Hřib. Do té doby to je jen hazard s penězi Prahy a majetkovou odpovědností radních,“ uvedl předseda zastupitelského klubu SPOLU Tomáš Portlík.

Rozvoj Holešovic se vleče

Společný podnik založil DPP po delších jednáních v roce 2021 s firmou Karlín Group, později se do něj zapojila i CPI Property Group, která rovněž v oblasti vlastní pozemky. Dozorčí rada DPP letos v lednu jednomyslně schválila prodej městských pozemků společnému podniku za nejméně 173 milionů korun, pro hlasoval i její předseda Hřib.

Politici chtějí posudek, který zváží možné důsledky nerealizované zakázky a případné penále. Právě tím pohrozil soukromý developer.

Také požadují, aby ucelené právní posouzení bylo zpracováno z pohledu platného českého práva, judikatury soudů ČR, ale také evropské judikatury. V tomto právním posouzení mají být zohledněny veškeré skutkové okolnosti související se vznikem akcionářské smlouvy a se smyslem jejích podstatných ustanovení a právních jednání DPP a jeho orgánů s tím souvisejících.

„Je mimořádně důležité, aby toto právní posouzení zohlednilo veškeré závěry doposud zajištěných právních stanovisek, ať už zadaných ze strany Dopravního podniku a hlavního města Prahy, tak ze strany Nových Holešovic, a.s. a posoudilo je komplexně v kontextu platného znění akcionářské smlouvy. Za koalici SPOLU můžu říct, že chceme cestu bez škod, má-li to být cesta exitu, ať se to prověří,“ uvedl primátor Bohuslav Svoboda.

Dodal, že navrhne, aby se na příštím zastupitelstvu projednal audit k Novým Holešovicím, neboť absence veřejného projednání by mohla vzbudit pocit netransparentnosti a snad i zakrývání důležitých skutečností. S tímto postupem souhlasí i náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček z hnutí STAN.

„Nelze odhlasovat variantu, která nepřinese skutečné řešení pro revitalizaci holešovického nádraží a může naopak znamenat dlouholeté soudní spory s developerem, během kterých bude tato oblast nadále pustnout. Je nezbytné, aby zájmy obyvatel městské části byly na prvním místě. Město přitom musí se svými pozemky nakládat tak, aby to pro něj bylo maximálně výhodné, a radní musí postupovat s péčí řádného hospodáře se zodpovědností k chodu města. Proto potřebujeme, aby bylo naše rozhodnutí maximálně informované a na základě profesionálních podkladů,“ uzavřel Hlaváček.