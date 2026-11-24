Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) je hlavním provozovatelem veřejné dopravy v Praze. Zajišťuje provoz metra, tramvají, většiny městských autobusů, trolejbusů a lanové dráhy na Petřín. Jeho jediným akcionářem je hlavní město Praha.
DPP v číslech
- přepravených cestujících za rok 2025: 998,2 milionu
- zaměstnanců: 11 463
- metro: 3 linky, 61 stanic, 65,4 kilometru tratí
- tramvaje: 36 linek, 806 vozů
- autobusy: 155 linek, 1 238 vozů
- trolejbusy: 2 linky, 37 vozů
- vozy metra: 730
K největším současným projektům podniku patří výstavba nové linky metra D, obnova vozového parku a další rozšiřování elektrické dopravy. DPP od roku 2025 nasazuje nové tramvaje Škoda 52T a rozvíjí provoz trolejbusů a elektrobusů.
Městský dopravní podnik byl založen 1. září 1897 pod názvem Elektrické podniky královského hlavního města Prahy. V té době se podnik zabýval i výrobou a distribucí elektřiny.
V roce 1946 byly Městské podniky pražské po znárodnění energetiky a postupném oddělení elektráren, plynáren a vodáren přeměněny na Dopravní podniky hlavního města Prahy. V roce 1991 byl Dopravní podnik přeměněn na akciovou společnost, jejímž jediným vlastníkem je hlavní město Praha.