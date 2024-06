Vlčí máky na „Staromáku“. Cestovky lákají turisty do Prahy na falešné fotky

„Nádherný most v Praze,“ hlásí jedna z poznávacích stránek, která představuje krásy světových měst. Je na ní přitom Karlův most o úplně jiných dispozicích. A další stránka nabízející zájezdy do Prahy zase láká na bohatě rozkvetlou louku vlčích máků na Staroměstském náměstí. Cizinci pod takovými snímky nešetří chválou. „To je to nejkrásnější město, to stojí za návštěvu!“ vyslovil se jeden z uživatelů.

„Problém to je zejména proto, že neexistuje možnost, jak poznat, že jde o fikci vytvořenou umělou inteligencí,“ komentuje vedoucí katedry cestovního ruchu na Vysoké škole ekonomické (VŠE) Pavel Černý.