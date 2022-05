Do scénáře jsem nezasahoval, říká Artur Štaidl o minisérii Iveta

„K souhlasu k natáčení mě přesvědčilo několik věcí. Bylo mi sympatické, že za mnou režisér a scenárista Michal Samir přišel osobně, aby mi po letech svých rešerší osobně prezentoval svou představu, a přesto byl vše ochoten položit, pokud bych nesouhlasil,“ řekl Artur Štaidl televizi Nova.

Ocenil také režisérův přístup k jeho matce. Není bulvární, jak ho známe z novinových článků minulých let, ale je naopak velmi citlivý. „Sdělil mi, že jeho záměrem není postavit mé matce pomník, ale odvyprávět příběh, který se k mamince postaví jako k člověku se všemi jeho klady i zápory. To mě oslovilo,“ prohlásil syn Ivety Bartošové a Ladislava Štaidla.

Čtení scénáře pro něj prý nebylo lehké. Michalu Samirovi do něj ovšem nijak nezasahoval. „Musím dodat, že jsem četl podrobné popisy děje před tím, než se Michal pustí do scénářů, a sám vám potvrdí, že jsem mu do toho jedinkrát nezasáhl. Bylo to občas obtížné čtení, ale vždy byl dodržen slib, že je to seriál o lidech, kde nikdo není ten dobrý, nebo zlý. Nemyslím, že svět takový je,“ dodal Štaidl.

Režisérův přístup ocenila i sestra Ivety Bartošové Ivana, kterou v minisérii hraje Eliška Křenková. „Se scenáristou a režisérem jsem se spojila na popud svého synovce Artura. Přesvědčila mě míra lidskosti a porozumění, se kterou Michal k příběhu mé sestry přistoupil. Velmi se těším na výsledek, z traileru jsem byla nadšená,“ prohlásila Ivana Bartošová.

Třídílná minisérie Iveta mapující start kariéry Ivety Bartošové startuje v pátek na Voyo. Děj sleduje zpěvačku od dětství, kdy spolu se sestrou, dvojčetem Ivanou, začíná navštěvovat školní sbor, přes úspěchy na hudebních soutěžích až po odchod do Prahy a následnou cestu ke slávě, které dosáhla zejména díky spolupráci se zpěvákem Petrem Sepéšim.

Kromě exponovaného vztahu se svým pěveckým kolegou se minisérie zaměří také na rodinný život Ivety Bartošové. Její rodiče hrají Alena Mihulová a Miroslav Hanuš.