Rád vzpomínám na prázdniny s tátou i zpívání s maminkou, říká Artur Štaidl

„Ta série mi přijde krásná. Hrozně se mi líbí kamera a jakým způsobem to dělají, na českou tvorbu je to podle mě geniální. Vše ve scénáři jsme předem probírali, všechno mi posílali. Nepřijde mi, že by tam něco zásadního chybělo, nebo bylo vyloženě navíc,“ svěřil se Artur Štaidl na premiéře druhé řady minisérie Iveta v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

Přiznal, že ho stále zas a znovu překvapuje, jak moc si je seriálový Ladislav Štaidl vizuálně podobný s jeho otcem. „Pořád jsem extrémně fascinovaný z Ondry Brzobohatého a té jejich podoby. Myslím si, že má mého tátu nastudovaného opravdu skvěle. Vidím tam podobu nejen vzhledovou, ale i v různých gestech a výrazech, což mě opravdu občas pobaví, je to originálu chvilkami opravdu velmi blízko,“ vysvětluje.

Artur Štaidl momentálně studuje a žije se svou přítelkyní. Kariéře v kapele Behind the Mirror se už léta nevěnuje. „S kapelou už nevystupujeme od roku 2018, kdy jsme to rozpustili. Teď studuji a občas nějaká práce k tomu,“ říká.

Zpěvačka Iveta Bartošová se synem Arturem Štaidlem na archivní fotografii (2010)

Když vzpomíná na svého tatínka Ladislava Štaidla, vybavují se mu prý většinou hlavně šťastné vzpomínky ze společných dovolených. „Ty byly skvělé. Procestovali jsme toho hodně, poznávali jsme nové kultury,“ popisuje.

„S maminkou jsme často zpívali, převážně tedy na svátky koledy a mamka si trénovala písničky. S mámou mám ve vzpomínkách spojené převážně Vánoce, zdobení celého domu a stromečku. Na to si vzpomínám dost. Je pravda, že pak jsem roky Vánoce ani neslavil. Až teď se k tomu zase pomalu vracím,“ dodal.

Arturova maminka, zpěvačka Iveta Bartošová, patřila od konce osmdesátých let k hvězdám české populární hudby, třikrát se stala zlatou slavicí, vystupovala v úspěšných muzikálech a zahrála si též ve filmu. Dvakrát se vdala, ani jedno z manželství ovšem nebylo právě šťastné. Půvabná blondýnka ke konci života bojovala se závislostí na alkoholu, lécích i s nevyrovnaným soukromím. Svůj život ukončila sama, krátce po 48. narozeninách skočila pod vlak.

Otec Artura, hudebník, skladatel a textař Ladislav Štaidl vedl Orchestr Ladislava Štaidla, který doprovázel zpěváka Karla Gotta. Napsal hudbu k řadě filmům, písně skládal například pro Karla Gotta či Ivetu Bartošovou. Mezi jeho známé skladby patří například Kávu si osladím nebo Dám dělovou ránu. Později se Štaidl vrhl na podnikání. V říjnu 2015 mu tehdejší prezident Miloš Zeman udělil Medaili za zásluhy. Z prvního manželství měl Štaidl tři děti, s Ivetou Bartošovou syna Artura. Ladislav Štaidl zemřel v lednu 2021.