Se zlem už nebojují princové, Vánoce obstarají naopak Tři princezny

Režie se ujal Tomáš Pavlíček, jehož komedie Přišla v noci ovládla ceny kritiky i Českého lva, prince si zahraje Josef Trojan, v dalších rolích se objeví Klára Melíšková, Martin Pechlát, Cyril Dobrý, Anna Šišková, Vojtěch Vondráček nebo Michal Isteník.

Scénář Tří princezen staví na povahově rozdílných princeznách. „Se zlem budou tentokrát bojovat dívky, nikoliv princové. Právě genderově převrácené role s sebou nesou neotřelý způsob řešení některých zápletek v boji s krutou královnou Mortanou,“ slibuje kreativní producentka Kateřina Ondřejková.

„Pohádku režíruji poprvé a byl to můj velký sen. Dobrou pohádku si definuji jako dobrodružný film s trochou humoru, který do děje rozhodně patří. A bude i ve Třech princeznách,“ slibuje Pavlíček s tím, že hrdinky se řídí heslem podle Tři mušketýrů – Jedna za všechny, všechny za jednu.

Chytrou Sofii hledající elixír nesmrtelnosti představuje Josefína Marková, krásná, ač ne právě bystrá Flóra je debutem Sáry Černochové a v roli bojovnice s mečem se vrátí Dorota Šlajerová, která se objevila již ve filmu Sucho nebo v seriálu Ochránce.

Příběh napsali scenáristka, dramaturgyně a publicistka Hana Cielová a Zdeněk Jecelín, spoluautor scénáře k Bodu obnovy. Vánoční Tři princezny bude štáb natáčet třiadvacet dní mimo jiné na zámku Hrubý Rohozec a hradě Bouzov, zamíří také do Tiských skal, do lomu Homolák, na Skryjská jezírka a do Malé i Velké Ameriky.