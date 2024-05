VIDEO: Tajná láhev na place? Tereza Ramba se proměnila v zdecimovanou alkoholičku

V hlavní roli Zápisníku alkoholičky podává strhující herecký výkon Tereza Ramba. Dále hrají Miloslav König, Martin Finger, Miroslav Hanuš, Jan Plouhar, Oskar Hes, Barbora Lukešová a další. V kinech bude mít snímek premiéru 11. července 2024.

Mladá, krásná a úspěšná žena se vdá, stane se maminkou a plánuje si budoucnost. Vlastně jí nic nechybí, občas si dá jednu skleničku, někdy i dvě. A pak už opravdu poslední. A pak se najednou ocitá úplně na dně. Jak těžké je si problém s pitím přiznat? Proč není překážkou závislosti ani malé dítě? Kde vzít sílu se léčit a co následuje poté? Hlavní hrdinka se rozhodla nevzdat, nastoupit léčbu a bojovat se svým démonem i o svou rodinu.

„Musím říct, že jsem hodně rozmýšlela, jestli roli vzít, hlavně kvůli dětem. Když jsem dostala scénář s tím, že bych to rozhodně měla hrát, úplně jsem se vyděsila. Necítila jsem se ještě připravená na takový ponor. Dá se říct, že jsem si od prvního porodu vybírala pozitivnější témata,“ popisuje Tereza Ramba seznámení s rolí.

„Ale nakonec jsem po veliké rodinné poradě a po pečlivém uvážení zjistila, že mě to šíleně láká. Teď zpětně jsem za to rozhodnutí vzít tenhle projekt neskutečně vděčná. Je to masakr, ale občerstvilo mě to, otevřelo to ve mně spoustu témat,“ dodává herečka.

Podobný příběh jako hlavní hrdinka zažívá mnoho žen, většinou v tajnosti. Autorka blogu a knižní předlohy Michaela Duffková našla odvahu o své závislosti veřejně mluvit.

„Pro mě je ten film ještě něco jiného než pro diváka. Když ho vidím, vrací mě to do všech těch událostí. Je to těžké, ale ve chvíli, kdy mě to jako člověka, o kterém to je, do těch situaci vrací, je to ukazatelem toho, jak moc je ten film dobře udělaný a autentický. Terka podala tak uvěřitelný výkon, že i moje rodina mě v ní viděla,“ říká k filmu Michaela Duffková.

„Terezu jsem, vzhledem k tomu, jak byla v roli přesvědčivá, každý den na place podezříval, že někde tajně doplňuje hladinu alkoholu v krvi,“ říká režisér Dan Svátek.

Už bez nadsázky dodává: „Ne, vážně, z Terky jako herečky jsem nadšený. Talent je jedna věc, ale přístup je neméně důležitý. Když už se pro tu roli rozhodla, věděla, že do toho dá všechno. Nejen mentálně, ale také co se týče organizace jejího života během natáčení i následků po skončení natáčení – ať už fyzických, nebo psychických. V určitý moment Tereza zjistila, že je potřeba pro tu roli obětovat maximum. A to se režisérům nepoštěstí každý den,“ uzavírá Dan Svátek.