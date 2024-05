V Národním divadle se veřejnost a kolegové rozloučí s Vlastimilem Harapesem

Smuteční obřad se uskuteční v režii prezidenta Herecké asociace Ondřeje Kepky. S projevem na jevišti vystoupí generální ředitel Národního divadla Jan Burian, herec a zpěvák Jiří Suchý, ředitel Taneční konzervatoře Jaroslav Slavický a režisér Kepka. Součástí piety bude promítání archivních ukázek z tanečních i filmových rolí Harapese.

Čestnou stráž u rakve budou stát kolegové a kamarádi. Po skončení obřadu bude před budovou Národního divadla ve spolupráci s policií zastavena doprava pro vynášení rakve.

Harapes, který byl dlouholetým baletním sólistou Národního divadla a později baletní soubor první české scény vedl jako umělecký šéf, zemřel po dlouhé nemoci. Na závěr svého angažmá se stal jako jeden z mála čestným členem Národního divadla, v roce 2016 vstoupil i do jeho Síně slávy.

Muž, jehož jméno je pro mnohé synonymem českého baletu, po skončení aktivní taneční kariéry našel své místo v muzikálu a činohře, učil a působil i v politice, na podzim 2016 kandidoval do Senátu za ANO. V roce 2012 získal Harapes Thálii za celoživotní taneční mistrovství.

Narodil se v Chomutově a v polovině 60. let absolvoval na Taneční konzervatoři v Praze. Od roku 1966 byl členem baletu naší první scény, kde od roku 1971 působil jako sólista. V letech 1987 až 1989 byl sólistou a šéfem baletu Laterna magika, od roku 1990 pak dvanáct let byl uměleckým šéfem baletu první české scény. V Národním divadle působil do roku 2009.