RECENZE: Tanec kolem ohně. Aurora toho má hodně na srdci, možná až příliš

Na severském přístupu k popu – ale vlastně k hudbě jako takové, nač se držet zavádějících škatulek – je cosi jedinečného, okamžitě rozpoznatelného. Slyšíme smířlivý smutek v duchu hesla „radost je jen stín bolesti“, vnímáme chlad dlouhých nocí, mrazivou krásu zasněžených lesů, ale slyšíme také tlukot horoucího srdce.

Aurora je divoženka, při poslechu jejích písniček není těžké si ji představovat, jak tančí kolem ohně s rukama vztyčenýma k nebesům. Zejména ve chvíli, kdy zahraje na vyloženě taneční notu, jako například hned v druhé skladbě To Be Alright. Jindy je folkově zasněná – Your Blood – ale prakticky ve všech písních je přítomný výrazný taneční rytmus, který buď pobublává ve spodnějších proudech, nebo exploduje v ryzí euforii, slyš The Type Of Skin s nepřeslechnutelnou atmosférou 90. let. S touhle skladbou nicméně Aurora stoprocentně zaboduje na koncertech.

What Happened To Earth? 70 % Aurora

Někdy je toho bucharu snad až moc, Starvation zprvu nápaditě staví na éterických vrstvených vokálních linkách, pod nimiž se nervózně vrtí psychedelický beat, ale zhruba ve třech čtvrtinách rytmus převezme nadvládu a pozvolna budované kouzlo se rozplyne v stroboskopovém třeštění.

Aurora toho má evidentně hodně na srdci, pročež nešetřila hrací dobou. To je ovšem poněkud zádrhel, album není tak soudržné a sevřené, aby dokázalo udržet pozornost po dobu více než hodinovou. Je potěšitelné, že zpěvačka nespoléhá na jeden vyložený hit a pár písniček do počtu, ale přece jen přísnější dramaturgie by byla jednoznačně ku prospěchu.

Není úplně snadné přijít v dívčím popovém ranku s novým albem poté, co Billie Eilish představila mistrovský kousek Hit Me Hard And Soft, což je až kinematograficky komplexní poslechový zážitek. Aurora, jejíž pěvecký styl mimochodem místy evokuje Kate Bush, v každém případě odevzdala nadprůměrně dobré album, ale k bezvýhradnému přijetí tu přece jen něco schází.