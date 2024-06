Okleštěný Anděl Páně. Režii jsme Strachovi nabídli, hájí se karlínská scéna

Jakmile vyšlo minulý týden najevo, že Jiří Strach chce soudní cestou řešit práva ohledně muzikálu Anděl Páně, zareagovalo Hudební divadlo Karlín prohlášením, že své dílo dočasně upraví.

Pokud chce Karlín oblíbený a vychvalovaný muzikál nadále uvádět, nic jiného mu patrně ani nezbývalo. Podle prohlášení agentury Dilia, která Jiřího Stracha zastupuje, totiž Městský soud v Praze vydal předběžně opatření neuvádět diskutovanou původní verzi divadelního díla.

„Dle předběžného opatření soudu, bychom neměli uvádět muzikál s údajnými autorskými přínosy pana Stracha,“ potvrzuje ředitel divadla Egon Kulhánek. „Toto tvrzení opírá pan Strach o svůj technický scénář filmu. První krok, který jsme učinili, je ten, že jsme upravili muzikál. Naštěstí nejsou autorské přínosy pana Stracha natolik zásadní, aby nějak významně poškodily dílo, takže můžu divákům slíbit plnohodnotný zážitek. V muzikálu je spousta scén a hlavně hudba a texty, které pan Strach opravdu nenapsal. Druhým krokem pak bude podání odvolání proti tomuto rozhodnutí,“ uvedl Kulhánek.

Jakých konkrétních scén se změny týkají, ovšem ředitel divadla specifikovat nechtěl. V případě úspěchu u soudu ale nevyloučil, že by některé ze změn už v muzikálu zůstaly. „Nejsme ještě rozhodnuti, ale je pravděpodobné, že bychom pak posuzovali případ od případu zvlášť. Některé změny fungují lépe, než doposud a u některých je to naopak,“ uvedl.

Kulhánek dále tvrdí, že Jiří Strach napadá i scény, které přitom na jevišti karlínského divadla nejsou k vidění. „Například si pan Strach nárokuje autorství kuchařky Rózy, která v našem muzikálu vůbec není. Dále pan Strach napadá třeba použití písně z filmu Anděl páně 2. Bohužel už zapomněl zmínit, že autorem této písně není on, ale autor muzikálu Ondřej Gregor Brzobohatý,“ uvádí Kulhánek.

Sám Jiří Strach iDNES.cz potvrdil, že se až do rozhodnutí soudu nebude k případu nijak vyjadřovat a jakékoli reakce HD Karlín nechá bez komentáře.

Režisér nicméně už dříve uvedl, že jej ohledně příprav muzikálu nikdo nekontaktoval. To je přitom v přímém rozporu s vyjádřením Ondřeje Brzobohatého, který v roce 2022 pro iDNES.cz řekl: „Řešil jsem to s ním, nebyl důvod mu to tajit. Jirka ale disponuje jednou fajn vlastností, naprosto přesně zná svoje klady i limity a sám řekl, že nám drží palce, ale že je to druh režie, do které by se nerad pouštěl.“

„Pan Strach byl první, komu jsme nabídli režii tohoto muzikálu a to prostřednictvím autora hudby a písňových textů Ondřeje Gregora Brzobohatého. Tuto nabídku s díky odmítl, s tím, že není divadelní režisér. Následovala i zpráva, že on by nám práva rád poskytl, ale že je nemá,“ uvedl ještě Kulhánek a dodal, že s ním Strach nyní nekomunikuje.

Názor Jiřího Stracha na celou situaci se nicméně dá vysledovat ve zcela jiné produkci. Nedávno totiž vyšlo najevo, že se filmový režisér do muzikálové práce přeci jen pustí. V pražském Divadle Broadway totiž v únoru uvede muzikál Lotrando a Zubejda, který taktéž vznikl dle filmové předlohy.

Tamnímu řediteli Oldřichu Lichtenbergovi prý dal jednu podmínku: „S mou nominací na post režiséra budou souhlasit pánové Svěrák a Smyczek,“ uvedl Strach, když zároveň zmínil scenáristu i režiséra filmové pohádky z roku 1996.

„Každému je jasné, že představení vzniká podle filmové předlohy. A podle autorského zákona je autorem filmu jeho režisér, čili obejít Karla Smyczka by bylo nejen krajně neslušné, ale hlavně nezákonné,“ pokračoval pro iDNES.cz režisér. Stejný náhled na věc tedy zjevně uplatňuje i v případě muzikálového Anděla Páně, který loni vznikl dle jeho filmu z roku 2005.

Hudební divadlo Karlín přitom vytvořilo libreto pouze ve spolupráci s Lucií Konášovou, scenáristkou obou Strachových Andělů Páně. „Doposud jsme vždy v takových případech čerpali z oficiálních pramenů. Jako první bych například uvedl titulky filmu, kde o panu Strachovi, jako autorovi scénáře není jakákoliv zmínka. Do budoucna budeme v této věci jistě více pátrat po rizicích spojených s dalšími tvůrci,“ uvedl k tomu Kulhánek.

Na dotaz, zda Strach spíše než scenáristický vklad neřeší vklad režijní, reagoval ředitel Karlína nesouhlasně. „Formulaci ‚režijní vklad‘ moc nechápu. Jedná se o holé konstatování faktu, že pan Strach není autor, ale režisér. Nechci se už k celé věci více vyjadřovat takto detailně. To si necháme k soudu,“ dodal. Divadlo dále uvádí muzikál Slunce, seno, jahody, který Brzobohatý taktéž vytvořil dle slavné filmové předlohy. V nejbližší době žádnou další podobnou adaptaci neplánuje.

Úspěšný muzikál Anděl Páně měl v Hudebním divadle Karlín premiéru loni v říjnu. V režii Martina Čičváka se v ústředních rolích anděla Petronela a čerta Uriáše střídají Ondřej Rychlý s Filipem Hořejšem a Marek Lambora s Janem Sklenářem. V dalších rolích se představili Jiří Korn, Veronika Khek Kubařová či Anna Fialová.