Tři animované filmy českého producenta uspěly na mezinárodním festivalu v Annecy

„Tento hattrick cen představuje snímky v široké škále animačních technik a ukazuje nesmírnou kreativitu našich autorek a autorů,“ uvedli producenti Kamila Dohnalová a Martin Vandas. „Jsme nadšeni, že žižkovský svéráz, humor i atmosféra devadesátek je mezinárodně srozumitelná a zábavná pro publikum z celého světa, které každoročně do Annecy zavítá,“ dodala na adresu filmu Hurikán Dohnalová.

Černobílá romance s komediálními prvky Hurikán v režii Jana Sasky vrací diváka do 90. let na pražský Žižkov. Titulní hrdina se vydává na odyseu ve snaze získat nový sud piva pro barmanku Báru. Snímek vznikl kreslenou 2D animací za použití 3D referencí a podílelo se na něm několik desítek animátorů z Česka, Francie, Slovenska a Bosny a Hercegoviny. Pro režiséra jde o profesionální debut a žánrem navazuje na jeho poslední krátkometrážní Happy End, za který posbíral celou řadu festivalových ocenění a byl na oscarovém shortlistu.

Prázdninová groteska režisérského dua Martina Smatany a Veroniky Zacharové Ahoj léto, která okouzlila festivalové diváky v soutěžní sekci Mladé publikum, kombinuje stop-motion a ručně kreslenou animaci a přináší jedenáctiminutovou podívanou plnou nečekaných zvratů.

Trojici oceněných snímků uzavírá adaptace divadelního dramatu Ronalda Topora Joko, v koprodukci s polským a německým studiem. Groteskní příběh vykořisťování a nadvlády člověka nad člověkem oslovila porotu svojí hudbou v podání Aljaksandra Jasinského, který vytvořil hudební zpracování i pro film Ahoj léto.

Na letošní ročník festival přihlásili rekordních 3277 filmů ze 108 zemí světa. Do prestižního výběru se probojovaly ještě další dva snímky z dílny Maurfilmu. Do studentské sekce se zařadil Plevel, který se nedávno představil ve světové premiéře na festivalu v Cannes. A v kategorii Perspektivy představila svůj intimní dokumentární deník I Died in Irpin debutující ukrajinská režisérka Anastasija Falilejevová. Dojemné zkoumání přežití během ukrajinského konfliktu je vyprávěné optikou osobní zkušenosti.

Mezinárodní festival animovaného filmu pořádají v Annecy od roku 1960. Od roku 1985 doprovází Mezinárodní trh animovaného filmu (MIFA). V roce 2021 v hlavní kategorii získala Cenu poroty režisérka Michaela Pavlátová se svým snímkem Moje slunce Mad.