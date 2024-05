Rapová klišé se snažím převádět do slovních hříček, říká Paulie Garand

Co vás k vydání šestiskladbového EP vedlo?

Chystám na podzim s Kennym Roughem po deseti letech pokračování alba Molo, což byla moje stěžejní deska. A díky tomu, že mám tvůrčí přetlak, s producentem jménem Under My Pillow, což je kluk, kterého jsem objevil zhruba před čtyřmi lety a začal s ním spolupracovat. Pomáhám mu vydávat jeho věci, vzal jsem si ho pod křídla, jak se říká. Společně jsme cestovali, on měl přenosné studio, takže jsme se vždycky na nějakém místě zastavili a nahráli track. Výsledkem toho bylo šest věcí, které mi přišly natolik dobré, že jsem se rozhodl lidem zkrátit čekání na Molo 2 tímhle vinylovým EP.

Deska má krásný, graficky čistý, minimalistický obal. Kdo je za něj zodpovědný?

Je to práce fotografa Kuby Zemana. Dělá analogové fotky a má vkus, který přesně odpovídá mému. Po dlouhé době jsem zase objevil v tomhle ranku někoho mladého, s nímž jsem navázal spolupráci. Rád objevuju začínající talenty. Tohle je kluk, který poslouchal mou hudbu, což mě samozřejmě těší. Neustále hledám inspiraci u lidí kteří se pohybují kolem scény, ať už hudební nebo grafické. Na začátku roku jsme udělali pár snímků v ateliéru a výsledek se mi natolik líbil, že jsem Kubu přizval k tomuhle projektu. Fotili jsme to v libereckém bazénu, který se bude rekonstruovat.

Proč právě tam?

Pro mě je to nostalgie, k tomu bazénu se váže moje dětství, s kamarády jsem tam vyváděl různé lumpárny a byl jsem tam pečený, vařený. A díky té titulní fotce vznikl název Nahoru na dno.

Což je protimluv. Co se za ním skrývá?

Každý track je trochu jiný, i když ve výsledku deska hudebně drží při sobě. Říkal jsem si, že bych EP měl pojmenovat nějakým antonymem, něčím, co si bude odporovat, ale zároveň to bude sedět. Padaly různé návrhy a když jsem byl v tom bazénu, napadlo mě vzít rapové klišé „ze dna nahoru“ a otočit ho. Nahoru na dno.

Baví vás hra se rapovými klišé? Uvědomujete si je a pracujete s nimi?

Mám je rád, ocením dobrou flow, dobré beaty, ale některé žánrové texty samozřejmě až tak sofistikované nejsou. Každý si nedokáže hrát se slovy jako Kato, což je jeden z mých nejoblíbenějších raperů tady. Pokud tedy nějaké klišé existuje, snažím se ho převést do slovní hříčky. Třeba na albu Nirvana mám song Bali, v jehož refrénu zní „chilluju na Bali“, což se takhle vytržené z kontextu může jevit jako něco strašně primitivního. Ale před ním je bridge, kde říkám, že lidi chtějí zpátky Haranta a věcí, které jsem dělal dřív, ale já se snažím trochu vyvíjet. A že to už nejsem já, ale jsem na ostrově, kde jsou všichni ti, kteří zemřeli, ale jsou stále mezi námi. Vyjmenovávám Amy Winehouse, Kurta Cobaina a další. A že „chillujou na Bali“. Takže i když je to klišé, snažím se ho zasadit do určitého kontextu, který to celé hodí jinam.

Úvodní skladba se jmenuje Nick Cage. Proč zrovna tenhle herec?

Mám ho strašně rád v devadesátkových akčňácích jako Skála, Con Air nebo Tváří v tvář. Pak měl řádku filmů, které nebyly nic moc a přestal jsem ho trochu sledovat. Nedávno jsem ale viděl film To se mi snad zdá, kde si ho vzal do parády mladý norský režisér a výsledkem je úžasný hořko-sladký komediální thriller, v němž Cage hraje nudného profesora, který se najednou začne zdát všem lidem na světě. A stane se z něj virál. Bylo to krásně natočené a ten ústřední nápad mě tak bavil, že jsem ho použil do textu a pracovní název EP byl Zjevuju se ve snech. Ale přišlo mi to moc zavádějící, takže jsem tam nechal jen odkaz Nick Cage.

Sledujete jako student režie a scenáristiky na filmové škole ve Zlíně i českou kinematografii?

Miloval jsem éru Hřebejkových filmů jako Pelíšky nebo Kawasakiho růže. Teď pro mě nevznikají celovečeráky, které bych jmenoval. Na druhé straně vznikají super seriály, například Metoda Markovič. Spíš ale sleduju zahraniční věci, líbí se mi věci, které sem vozí Aerofilms, z nedávné doby třeba Chudáčci. To mě strašně bavilo, Emma Stone v tom filmu ukázala všechno.

Doslova všechno...

Ano, přesně tak. Každopádně se snažím do kina chodit pravidelně, vybavuju si teď třeba poslední film Woodyho Allena, kterého mám strašně rád. Imponuje mi ta jeho pracovitost a energie.

Tu na něm obdivuje i zmíněný Jan Hřebejk. Ale když jsme u ryze českého humoru a pohledu na svět, co třeba vy a Cimrmani?

Nemám to nastudované. Nerad bych se pouštěl do rozboru, je to něco, co mě ještě čeká.