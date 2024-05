SÓLO PRO ŠPINAR: Jen manželství pro všechny? Ne, jde o lidské rozkroky

Nedávno jsem byla na endokrinologickém vyšetření, které musí trans ženy každý rok absolvovat. V rámci procedury jsem si s paní doktorkou chvíli povídala a dostaly jsme se až k otázce, zda už brzy půjdu na operativní přeměnu pohlaví.

Řekla jsem jí popravdě, že zákrok neplánuji a že si raději počkám na to, až se u nás změní zákony. „Tak to se ještě načekáte,“ vypadlo z ní zcela spontánně. „To máte asi pravdu,“ opáčila jsem jí na to s mírným povzdechem. Tím větší bylo moje překvapení, když zhruba za tři týdny vydal Ústavní soud rozhodnutí, že pro úřední změnu pohlaví nebude nutná žádná operace!