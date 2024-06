SÓLO PRO DOLÁKOVOU: Jak jsem vyhrála nad bulvárem

Tenhle článek jsem psala už tolikrát. Prolomit zeď mezi mým mediálním obrazem a tebou, milý čtenáři. Strhnout lešení mezi oceány mých vnitřních světů a narvat je do 2900 znaků bez mezer i s rezavýma trubkama od lešení, který ty oceány omílaly od roku 2014, kdy za mě poprvé udělala rozhovor nějaká sebevědomá holka. Neměla skoro nic společného s tou, co se poprvé koukala na film, ve kterém hrála – film oscarového režiséra, film, kde byla nějakým omylem hezká, ale měla bohužel ostrej hlas, kterej nebyl její, byl té postavy. Celý den jí bušilo srdce a vůbec nedokázala být ona, pořád se jen bála, co na ni řeknou lidi. V interview z premiéry za ni mluvila nějaká cool pani. Chtěla jsem být jí.