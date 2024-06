Říkali jim, že se rozejdou. Manželství Radka Bangy ale zatím stále drží

„U toho být nemusím,“ říká Radek Banga. „Ale než abych šel s kluky do hospody, radši udělám nějakou písničku. Oba jsme z rodiny, kde se partneři nerozcházeli, měli jsme to nastavené stejně, když jsem se potkali, takže s tím nemáme problém. Dřív rodiny takhle fungovaly běžně, že spolu všichni byli od rána do večera.“

Zpěvák před třemi lety vstoupil do popových vod a minulý rok vydal svoji druhou sólovou desku s názvem Nic není nemožné. Název koresponduje s jeho životem, který barvitě vylíčil v autobiografické knize (Ne)pošli to dál, na niž mu dodnes přicházejí ohlasy. Popsal v ní mimo jiné domácí násilí, kterému musela čelit jeho maminka stejně jako on i jeho sourozenci. S přednáškami na toto téma objíždí už třináct let celou republiku. A do toho koncertuje.

Radek Banga a jeho manželka Veronika

K desce natočil nedávno už třetí videoklip. Tentokrát k písničce Mimozemšťan. „Občas se tak sám cítím, protože dělám zvláštní věci. A jak jsem zjistil dotazem u svých fanoušků, protože je rád do své tvorby zapojuji, i oni je dělají. Hodně z nich třeba vyleze z baráku a počítá, kolik potká lidí. Nebo schody, po kterých jdou. Já bych třeba nikdy nekoupil lichý počet rohlíků. A v pubertě jsem se docela strašidelně usmíval na holky. Myslel jsem si, že je to sexy, ale ony se mě bály. Dneska už je chápu,“ vyjmenovává své podivnosti.

„Tyhle lehké obsese má spousta lidí, proto jsem o tom napsal písničku a natočil klip. A dneska se mi stalo, co nikdy předtím. Nechal jsem v zámku klíč od baráku, když jsme s Verunkou odcházeli. To bylo poprvé v životě. Máme toho teď strašně moc, tak jsem asi nějaký použitý,“ vysvětluje.

Dovolenou s manželkou neměli už několik let. „Vždycky když si ji naplánujeme, tak mi do toho najednou vletí koncert, který se neodmítá, nebo jiné povinnosti. Ale potřebovali bychom ji jako sůl. Potrpím si na dobré jídlo, takže nejvíc by se mi líbilo asi Španělsko. Měli bychom s Verunkou ubrat, jsme workoholici, pořád jedeme na pět set procent. Musíme se naučit odpočívat,“ dává si předsevzetí.

Radek Banga (u mikrofonu) s kapelou při natáčení klipu k písni Mimozemšťan

Volný čas věnuje svému psovi, v Česku ne tak běžnému plemenu Akita Inu, které je prapůvodem z Japonska. K cizím lidem se chová trochu odtažitě, ale zpěvák má pro to vysvětlení: „Je to hrdý pes, a to se mi na něm líbí, protože v tom jsme si podobní. On si k sobě pustí jen ty, co zná od malička. Těm dává velmi silně najevo svou bezmeznou lásku. „

Hodně úsilí stojí manžele rekonstrukce a vybavování domu, který si pořídili. „Zprovoznili jsme kuchyň, už zbývají jenom drobnosti. Ta původní se nám moc nelíbila. Měli jsme svoji představu, jak by měla vypadat, ale buďto nám návrhy nevyhovovaly, nebo to bylo příšerně drahé. Ale konečně je hotová, ta byla ze všeho nejdůležitější. Teď se vrhneme na další místnosti. Dohromady jich máme devatenáct,“ šokuje Banga.

Vila byla postavena za první republiky a Radek s manželkou se snaží domu neublížit tím, že by ho modernizovali. „To bychom si nedovolili. Máme k němu velký respekt. Je to pro nás vila snů a chceme ji spíš přiblížit původnímu vzhledu. Vytvořili jsme si tady svůj vlastní vesmír.“

V létě čeká Radka Bangu koncertování na festivalech. Samozřejmě v doprovodu Veroniky. Ta se svým manželem přišla i na přehlídku nové kolekce brýlí. Zpěvák přiznal, že občas své publikum skoro nevidí a co víc, že mu to ani nevadí.

„Já obvykle viděl kolem lidí obláčky a myslel si, že to tak má být. Až později jsem zjistil, že špatně vidím do dálky. Začal jsem nosit kontaktní čočky, a když jsem si je nasadil poprvé, byl jsem v takovém šoku, jako kdybych se znovu narodil. Najednou jsem viděl realitu úplně jinak. Tehdy jsem měl jednu a půl dioptrie. Ale ty čočky jsem nemohl nosit pořád, protože mi dost vysušují oči, tak jsem je začal střídat s brýlemi.“

Brýle nosí i na pódium. Záleží na povaze koncertu. „Když vystupuji na fesťáku, kde se holduje alkoholu, tak ani nejsou potřeba. Hlavní je pro mě slyšet, co zpívám a co hraje kapela. Když je víc opilých lidí pohromadě, vrací se mi vzpomínky na dětství. To je pak často lepší nevidět. Vždycky se ale těším, až se se svými věrnými fanoušky potkám po koncertě, popovídáme si a vyfotíme se. Po každém vystoupení se cítím strašně nabitý jejich energií,“ dodává Radek Banga.