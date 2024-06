SÓLO PRO GOLDFLAMA: Zkoumat dva národy proti sobě? Vulgární a škodlivé

Když jsem byl kluk a chodil jsem ještě povinně do školy, občas mi domů přišel nějaký dopis, který ručně a pracně přepisoval někdo ze spolužáků. Když prý opíšu několikrát text takového dopisu, pošlu to dál, potká mě štěstí, získám mnoho kuliček nebo něčeho, o co jsem tehdy zrovna stál.