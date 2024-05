Ministerstvo kultury dokázalo proplout mezi Charybdou a Skyllou, když mu vláda schválila zavedení statusu umělce. A dostala za to očekávanou vlnu nenávisti. Od umělců, že je to málo, od veřejnosti, že je to moc. Aby toho málo nebylo, přicházím se svou troškou do mlýna a říkám: Doufám, že budete myslet i na nejvyšší umění této země: výrobu pornografie!

Celý ten humbuk je prostě jenom nástroj pro umělce, kteří se svou prací ne úplně uživí.