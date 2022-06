RECENZE: Odvozený Rakeťák odlétl daleko od rodné planety Pixar

V roce 1995 dostal chlapec Andy k narozeninám figurku ve skafandru - Buzze Rakeťáka. Tak začal první Toy Story: Příběh hraček a stejně začíná i Rakeťák, pouze s dovětkem, že šlo o postavu z Andyho oblíbeného filmu. „A tohle je ten film,“ praví úvodní titulky.

Pokud by cestu k odvozenině vzal člověk doslova, znamenalo by to, že Andy do té doby znal jen sériové animované grotesky založené na bojích s laserovými roboty. Ostatně režisér Rakeťáka Angus MacLane dosud točil pouze krátkometrážní speciály a scenárista Pete Docter tu zůstal daleko za svými oscarovými díly Vzhůru do oblak, V hlavě či Duše.

Také Rakeťák totiž zůstal bez duše, bez ducha i bez duchaplnosti, klíčových přísad Pixaru. Navíc šetří citem a humorem, respektive podává je s doslovností, kterou jedna ze zahraničních recenzí trefně vystihla větou „jako by to bylo jen pro streamovací službu Disney+“.

Osudy trosečníků na neznámé planetě sice vzbudily vášně kvůli faktu, že posádku vede žena, Afroameričanka a navrch lesba vychovávající dítě, malí diváci však takový motiv přijmou asi stejně lehce jako roztomilého robotického kocoura.

Určitě snáze než poměrně komplikované hrátky s dilatací času, kdy Buzzův čtyřminutový let znamená pro ostatní čtyři roky života a kdy se vynoří i hrdinovo paralelní já mířící do minulosti nehledě na následky pro ty, kteří tehdy ještě nežili.

Rakeťák Režie Angus MacLane, scénář Pete Docter, v českém znění Petr Lněnička, Ondřej Sokol, Martin Stránský Hodnocení: 50 %

Což je alespoň zásadnější sdělení než obvyklé školení o síle kolektivu, kdy proti armádě robotů pomáhá Buzzovi hrstka rebelů bez výcviku, zato s velkým srdcem. Nejzábavnější z nich je stařičká kriminálnice a nejčistším okamžikem vesmírné magie pak tichý volný let prostorem ve stylu Gravitace.

Jenže většinu tvoří zručně, ale nenápaditě, animovaná variace Hvězdných válek včetně zaměnitelných bitev s ocelovými obry, kteří jenom mechanicky řinčí, nebo akčních šablon s řetězcem záchranných paží nad propastí.

Člověk je nakonec rád, že si alespoň robokocour pohraje s chytáním světelné myšky; jinak totiž Rakeťák odlétá daleko od rodné planety Pixar, jejímž hlavním bohatstvím jsou právě hravost, představivost a přirozenost.