SÓLO PRO HÜBLA: Takový obyčejný život pana inženýra Theodora Kubíka

Dcera dostala k narozeninám kolo. Teď ještě, aby ji někdo naučil jezdit. „To snad uděláš ty, ne? To dělaj tátové,“ řekla mi žena. „Já ne,“ odpověděl jsem, „nejsem pedagog. To bude tragédie a za 10 minut budeme zpátky s brekem. Nauč ji to ty, já budu doma klidně umývat okna, vytírat záchody i tu poličku přivrtám, ale kolo ne!“ Žena zůstala konsternovaně stát. „A kdo teda naučil tvoje tři starší kluky jezdit?“ Odpověděl jsem, že to byl pan Kubík. Náš podivuhodný soused. Toto je zpráva o něm.