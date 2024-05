Mohla jsem toho zahrát víc. Vránová o Pyšné princezně i facce režisérovi

Posledním výkonem si vysloužila cenu pro audioknihu roku, nejen o ní vypráví v rozhovoru.

Upřímně mě překvapilo, že jste se ve svém věku pustila do tak náročné práce, jakou je načtení audioknihy. Koho napadlo, že zrovna vy byste byla ideální interpretkou životopisu Agathy Christie?

Režiséra Michala Bureše, který mimo jiné vyučuje v rozhlasové sekci na DAMU budoucí režiséry i herce. Jako učebnicové dílo jim pouští moji nahrávku Modrého anděla od Milana Uhdeho, kterou jsem natočila s Lídou Engelovou. Sama ji považuju za jednu z nejkvalitnějších prací, jaké jsem kdy udělala, a to především proto, že je vysoce herecká. Zřejmě díky ní Michal usoudil, že by tento text Agathy Christie, plný sarkasmu a psaný velmi živě, s množstvím postav a dialogů, seděl mému hereckému stylu vyprávění.