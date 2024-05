SÓLO PRO DOLEŽALOVOU: Zpytujme to naše pochybující, ženské, české sebevědomí

Čekala jsem, až Alfí skončí kroužek a mezitím jsem dodělávala plyšovou myšku – před rokem jsem si v obchodě Na nitce koupila růžovou plyšákovinu, pak jsem na Pinterestu našla nějaké střihy na „mouse soft toy“, pak Alfí řekla, že je to docela hnusný plyšák, když to vznikalo, tak jsem to poraženecky odložila do komory, pak si zase Alfí vzpomněla, už starší a rozumnější, že bych přece mohla dodělat tu krásnou růžovou myš, tak jsem ji teda zase vyndala z komory a dodělala.

Z legrace jsem několik žen kolem sebe trénovala, vždy jsem jim dala nějaký kompliment a nutila je odpovědět pouze „Díky“ a u toho se usmát. Prostě ho přijmout! Nešlo jim to!