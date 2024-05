Ozzák vzpomíná: jak mě učil Kaiser. Dejdar o začátcích i fenoménu Comeback

Na prknech Stavovského divadla se minulý týden poprvé objevila jinak notoricky známá herecká tvář. V novince Bílá Voda se totiž v roli biskupa představil Martin Dejdar. Za svou domovskou scénu však bude patrně navždy považovat legendární Studio Y, se kterým letos slaví šedesát let existence.

Nechystají vám po premiéře Bílé Vody náhodou v Národním divadle angažmá?

Ne, myslím, že ne. Moje domovská scéna je Ypsilonka. Jsem tam třicet sedm let a to už jinde nestihnu.

Vy jste do Ypsilonky nastoupil hned po studiích. Jak k tomu došlo?

Na to odpověď neznám, o tom rozhodovali jiní. Jestli to byl Honza Schmid sám, nebo mu o mně někdo řekl… V souboru samozřejmě působili Olda Kaiser s Jirkou Lábusem, kteří mne připravovali na zkoušky na DAMU, ale celá moje studia jsme se téměř neviděli.