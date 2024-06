„Zjišťujeme, zda mají na adrese schránku.“ Školy bojovaly proti spádové turistice

Mnoho rodičů nejen z Prahy, ale i Středočeského kraje se totiž snaží svého potomka dostat na školu, která je sice od jejich trvalého bydliště dál, ale nabízí kvalitnější vzdělání, případně je blízko místa, kde pracují.

„Je v pořádku hlásit dítě do nespádové školy, ale ne na úkor jiného dítěte. Třeba toho, které bydlí vedle školy a nechce dojíždět kdoví kam, jen proto, že někdo fiktivně přehlásil bydliště,“ komentuje maminka budoucího prvňáka Lenka A. z Prahy 8 ve facebookové diskusi.

Nově zavedená pravidla si pochvaluje místostarostka Prahy 6 Mariana Čapková (Praha 6 sobě). Letos se jim prý poprvé podařilo přijmout všechny děti do jejich spádových tříd.

„Největší roli v tom asi hrála naše odstrašující kampaň. Rodiče museli mít k dispozici nájemní smlouvu, výpis z katastru nebo potvrzení o čerpání energií v místě trvalého pobytu. Několik rodičů tak hlásilo ředitelům školy rovnou, že nejsou spádoví a jdou to jen zkusit. Ale bylo tam i několik takových, které na místě museli ředitelé odmítnout, protože spadali do kategorie ‚spádový turista‘. Mohli to zkusit, ale byli posuzováni přísněji než ti, kteří v okolí základní školy bydleli,“ doplňuje Čapková.

Ředitel Základní školy Antonína Čermáka v Bubenči Petr Karvánek se u zápisu vyptával rodičů, u kterých měl pochybnosti ohledně trvalého bydliště. „Až na jeden případ všichni rodiče mé pochybnosti rozptýlili,“ dodává Karvánek. Přijato zde bylo 98 dětí ze 182 přihlášených. Děti z tamní spádové oblasti se dostaly všechny.

„Ten počet bude nakonec asi nižší, protože někteří nenastoupí. Rodiče děti přihlásili na více škol, ale máme u jednotlivců obavu, že nakonec naši školu nezvolí jako konečnou. Ukazuje se, že řada rodičů si naši školu zvolila jako pojistku,“ komentuje Karvánek. Podle jeho slov je v posledních letech trendem, že rodiče své potomky pro jistotu přihlašují na více základních škol.

Morální apel na rodiče

Budoucí prvňáci ● K zápisu v Praze 1 přišlo 495 dětí, z první městské části jich bylo 268. 208 zájemců bylo z jiné části metropole, 19 dětí z jiného kraje.

● K zápisům v Praze 3 přišlo 673 dětí, o 44 víc než loni. Mezi nejvyhledávanější školy tam patří ZŠ Chmelnice a ZŠ Jarov, kde bylo přihlášených 98 % a 102 % spádových dětí.

● Do prvních tříd v Praze 9 nastoupí 566 dětí. 13 „spádových“ dětí se po losování nedostalo do ZŠ Elektra. Radnice jim zajistila místa na nejbližší ZŠ Špitálská.

K zavedení pravidel se uchýlily i některé další školy v metropoli. Aby zabránil opakování vyhrocené situace z minulého roku, rozhodl se zakročit proti spádové turistice také Jan Korda, ředitel vyhledávané Základní školy Lyčkovo náměstí v Karlíně.

Loni tam před budovou školy protestovaly desítky rodičů proti losování, kdo bude přijat. Od toho vedení školy nakonec ustoupilo a místo toho raději rozšířili kapacitu o pátou třídu prvňáků. Šlo tehdy ale o jednorázové řešení, letos ředitel otevřel opět „jen“ čtyři třídy pro 106 dětí.

„Děti už jsou přijaty, ale dále si zvu rodiče, u kterých si nejsem úplně jistý. Morálně jsem apeloval na rodiče, aby to nedělali, což mělo určitě dopad na letošní výsledek. Ale jdu ještě dál, nenechávám se ukolébat. Byl bych rád, aby se do budoucích let vědělo, že naše škola nezůstává jen u toho, že moralizuje a apeluje, ale podniká konkrétní kroky. Bez problému si dokážeme zjistit, jestli rodič lže, nebo ne. V určité fázi přijímacího řízení požadujeme nájemní smlouvu, výpis z katastru, ale někdy se také jdeme podívat do toho domu. Neříkám, že zvoníme, ale zjišťujeme, zda má dotyčný schránku, zvonek nebo na dveřích cedulku,“ doplňuje Korda s tím, že sám odhalil pár jednotlivců s falešným trvalým bydlištěm.

Další rovinou problému se spádovou turistikou je kvalita škol. „Nejúčinnější cestou by bylo, kdyby se kvalita škol sjednotila. Rodič by tak věděl, že i na jiné škole dostane výborné vzdělání, bude tam vstřícná atmosféra, že se tam řeší asociální jevy a je tam bezpečí,“ tvrdí Korda.

Čekají na výsledek

Školský zákon definuje spádovost pouze trvalým bydlištěm. Většina městských částí se s jevem také potýká, nyní však s řešením vyčkává na výsledek rozhodnutí soudu o sporu mezi magistrátem a šestou městskou částí. Loňský případ, kdy magistrát přijal jednoho „nespádového“ školáka do základní školy v Praze 6, se městská část rozhodla řešit soudně a podala na magistrát žalobu.

Například v Praze 3 se nedostalo 45 tamních dětí (6,7 %) do spádové školy. Podobná situace je i ve druhé městské části. „Nemáme dostatečnou kapacitu pro všechny spádové děti. Rozhodně ale nemůžeme a nechceme postupovat protizákonně a žádná obrana proti spádové turistice zatím neexistuje. Určitě nechceme být nějakými průkopníky a jít nelegální cestou,“ říká mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová.