Ta nevíra v sebe sama je překvapivě pořád silná, přiznává Ivan Trojan

Karlovarský festival udělí v létě Ivanu Trojanovi Cenu prezidenta festivalu, kterou dostávají tuzemské hvězdy za celoživotní přínos filmu. Ač sošku pro našeho nejoceňovanějšího a nejobsazovanějšího herce posledního čtvrtstoletí nemůže nikdo rozporovat, ozývají se hlasy, zda nepřichází moc brzo. Proč si pro ni půjde herec, který teprve koncem června oslaví šedesátiny a má nejspíš ještě dost umělecké dráhy před sebou?

Patrně i proto, že Ivan Trojan je ve své profesi a přístupu k ní opravdu výjimečný. Dokazuje to ostatně i v dubnové divadelní novince Žáby, ve které v režii Petra Zelenky hodinu a půl nesleze z jeviště. „Ne že bych vyloženě toužil po tom, hrát divadlo jednoho herce, ale je to jedna z mála věcí, které jsem ještě nedělal. Tak jsem si řekl, že bych to zkusil, abych sám sebe motivoval, abych se přinutil vybočit z toho, co znám,“ prozradil v rozhovoru.