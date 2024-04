Pracoval jsem v přístavu, jídlo bral spolubydlícím, vzpomíná Kryštof Bartoš

Je to dva roky, co měl premiéru detektivní seriál Devadesátky. Co se od té doby změnilo?

Ve světě toho bylo hodně... U mě taky, ale bylo to podstatně veselejší. V uplynulých dvou letech mi bylo dobře v pracovním i v osobním životě. V osobním jsem stále velmi šťastný, z velké části dík vztahu s Martinou (herečka Martina Babišová, pozn. red.). Máme se spolu krásně a plánujeme i spoustu společných projektů. Třeba píšeme scénář k filmu, ve kterém si oba zahrajeme. Věnujeme ho našim babičkám.

Ta vaše, jak jste mi jednou vyprávěl, je pro vás jedním z nejdůležitějších lidí v životě.

Babička bohužel loni v říjnu zemřela. Rád bych jí filmem poděkoval za tu nemalou a krásnou roli, kterou sehrála v mém životě. A Martina to má se svými babičkami podobně.