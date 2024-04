Podvádí ho a on jí odpouští. Já bych jednal jinak, říká hvězda Zlaté labutě

Ta mu opět navýšila počet fanynek. „Kdo by si to nevychutnával. Sice jsem šťastně zadaný a nehodlám na tom nic měnit, ale tohle je určitá potrava pro ego, které asi každý herec má. Takže kdybych to nechtěl, tak bych tuhle práci nedělal,“ říká upřímně.

Z Martina Kantora, kterého v Labuti ztvárňuje, je ale trochu v rozpacích. „Já bych jednal jinak, ale hraju, co mi scenáristé napsali,“ komentuje fakt, že své lásce, kterou hraje Beáta Kaňoková, dává neustále novou šanci. „Ona už selhala tolikrát, že ji Martin musí mít opravdu moc rád, když s ní chce pořád být. Asi je trošku naivní. Ale má zase jiné dobré vlastnosti, kvůli kterým si ho cením.“

V divadelním představení, jež zachycuje život Miloše Formana, bude hrát několik postav najednou. Přitom tou nejatraktivnější by měl být Michael Douglas, který společně se Saulem Zaentzem produkoval film Přelet nad kukaččím hnízdem a dal českému režisérovi šanci prosadit se v Americe. Film získal devět nominací na Oscara, přičemž pět z nich proměnil.

„Taky budu hrát Jaroslava Papouška, což byl Formanův souputník a spolupracovník. Když Miloš odešel do exilu, natočil sérii o rodině Homolkových a pokračoval v té jeho nádherné estetice s neherci a ukazování české malosti. A pak tam mám několik malých rolí včetně předsedů různých komisí za socialismu. Takže je to zábavný mix různých postav, který bude spíš náročný v tom chameleonském proměňování se z charakteru do charakteru,“ prozradil.

Kryštof Bartoš (Praha, 26. března 2024)

O Michaelovi Douglasovi říká, že ho generačně minul – ale samozřejmě ví, o koho jde. Registruje i jeho otce Kirka Douglase, který ztvárnil Spartaka. „Starý Hollywood s jeho různými postavami mě nepřestává fascinovat. Znám ho díky filmu Quentina Tarantina Tenkrát v Hollywoodu anebo seriálu The Offer, kde vystupují stejné postavy jako v našem divadelním představení. Je to Hollywood v téže době, kdy Forman začínal. Točily se tam obrovské peníze a šlo o hodně,“ říká.

Formanova kariéra byla obdivuhodná a náročná zároveň. „Je jedno kolik máte Oscarů, záleží jenom na tom, jak dobrý byl váš poslední film,“ říká jeho představitel na jevišti. Hra ale řeší spíš osobní život české filmové legendy. „To téma je kariéra versus rodinný život, nad čímž i já sám často přemýšlím. A přikláním se zatím k tomu, a snad mi to tak zůstane, že rodinný život je přece jenom důležitější. Ale ne každý to tak má, čehož je Forman důkazem, a v tom je to zajímavé.“

Se svojí přítelkyní herečkou Martinou Babišovou stihl už i dovolenou. Byli v Egyptě a v Thajsku. A je tady šance, že do budoucna se budou o svoje cestovatelské zážitky dělit s televizními diváky. „Nebýval jsem nejjistější řidič. Když jsme točili Devadesátky, málem jsem s Ondrou Sokolem s Martinem Fingerem zajel na dno Orlíku. Ale teď už je to mnohem lepší,“ pochlubil se herec.