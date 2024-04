Nemám až tak velká prsa, říká Lela Vémola. Před Karlosem doma zamyká jídlo

Přišla jste podpořit akci seznamovací platformy. Jaké máte s podobnými aplikacemi vlastní zkušenosti?

Už nemám, už jsem vdaná paní. Ale aplikace, která pomáhá lidem v seznámení, nebo jim radí a pomáhá při problémech ve vztahu, je samozřejmě super.

Pamatujete si na svůj úplně první den s vaším nyní již manželem Karlosem Vémolou?

Ano, pamatuji. Naše první rande bylo v roce 2018 na vyhlídkové věži, kde jsme měli i naši utajovanou svatbu. Bylo to magické a to místo velmi milujeme.

Máte kolem sebe kamarádky, které si stěžují na muže, se kterými byly na rande přes seznamku?

Samozřejmě má stále někdo nějaké problémy, je prostě taková doba. Mám pocit, jako by si muži i ženy dnes stále hráli na něco, co nejsou. Lžou, neříkají věci na rovinu a nechtějí ukázat svou pravou tvář. Pak kvůli tomu vznikají různé problémy.

Myslíte si tedy, že za spokojenými vztahy je stoprocentní komunikace a žádná tajemství?

Komunikace je alfa a omega. Bez komunikace žádný vztah nebude fungovat. Když lžete o důležitých věcech, pravda vyjde stejně jednou na povrch, takže je to úplně zbytečné. Čím dřív dotyčný člověk poví něco, o čem ví, že by se tomu druhému nemuselo líbit, tím je to lepší.

Říká se, že krásné ženy jsou žárlivé. Jak to máte vy?

Je to tak. Každý člověk je žárlivý. Kdo nežárlí, ten nemiluje.

Jak moc je pro vás důležitá krása? Jste sama se sebou spokojená?

Jsem se sebou momentálně velmi spokojená, našla jsem si styl, který se mi líbí a líbí se i okolí. Bylo období, kdy se mi třeba líbilo něco jiného. Jak člověk postupně roste nebo i s věkem se ty styly průběžně mění.

Uvědomujete si zpětně, že byste jako malá holka vzhlížela co se týká vizáže například k pornoherečce Lolo Ferrari? Ta měla také výrazně velká prsa a rty...

Pamatuji si ji, ale fakt se mi nelíbila. To už bylo na mě trochu moc. Říkala jsem si, že musí mít asi velké zdravotní problémy. Už tenkrát mi to tak připadalo. Byla chuďátko. Víte, jak dopadla. Spáchala sebevraždu, sláva si vybrala svou daň.

Ženy, které mají hodně velké poprsí, trpí často bolestmi zad. Spousta čtenářů si tedy asi myslí to samé o vás. Jaká je realita?

Musím zaklepat. Mě záda zatím nebolí. Uvidíme časem, zda nezačnu mít nějaké problémy. I při dětech ale stále posiluji, posilky mám doma dost. Ale člověk nikdy neví, co přijde. Je hlavně důležité, aby vše fungovalo. Nemám až tak velká prsa, že by mě z nich bolela záda. Možná to tak na někoho vizuálně působí, že jsou má prsa velká. To proto, že jsem v reálu hodně drobná a útlá.

Fotky a kamery také zvětšují a přidávají kila. O tom dobře víte, že když vás zaberou ze špatného úhlu, nejste spokojená. Lolo Ferrari měla obvod hrudníku neuvěřitelných 130 centimetrů. Vy jste se měřila? Aby si lidé dokázali představit, že jste skutečně drobná...

Ano, já mám devadesát centimetrů přes prsa. V pase mám šedesát tři centimetrů a přes boky devadesát.

Takže krásné přesýpací hodiny.

Ten obvod prsou skutečně nemám tak velký, jak si mnozí lidé myslí. Stále si kupuji podprsenky s obvodem sedmdesát.

Měla jste období, kdy jste uvažovala najet ohledně vzhledu na přirozenější styl? Jak to vnímáte, když se podíváte například na pět let staré fotografie?

Dobře se mě ptáte. Ano, samozřejmě se mi v minulosti líbilo něco jiného. Možná i něco jiného bylo moderní. Byla jsem také mladší a taková víc střelenější. Když se teď na to podívám, tak si říkám: „Panebože!“ (smích) Jsem ráda, že to divoké období mám už za sebou. Myslím, že si tím projde každý mladý člověk, o tom to je. A ano, začalo se mi líbit být více přirozenější. Lépe to vypadá i v outfitech.

Všichni se vás ptají, co má rád Karlos a jak chce, abyste vypadala. Ale jak máte Karlose nejraději vy? V teplákovce, když nabírá, nebo když je jak se říká „vysekaný“?

Mně se můj muž líbí když je vysekaný, i když nabírá. Když je úplně vysekaný a před vážením na souboj, kde musí přesně dodržet ty různé váhové limity, tak to je katastrofa. Vidět ho zuboženého ve stavu, kdy je úplně „vycucnutý“, to pro mě není úplně pěkné. Hlavně proto, že vidím, jak přitom trpí. Myslím, že se k němu hodí, když má trošku víc nabráno. Je pak samozřejmě i spokojenější, když může jíst. Když chlap nejí, je to hrůza.

Utíkáte před ním, když jíte jídla, které on zrovna nesmí?

Utíkám, protože mu nechci dělat zle. Snažím se před ním nejíst. Když má přísnou dietu, tak těsně před zápasem v ledničce nemůže být absolutně nic. Šuplíky musí být vyprázdněné, všechno se schovává. Musíme to s dětmi nějak v rámci možností vydržet. Nikdo kdo nedržel někdy přísnou dietu si neumí představit, co to člověku udělá, když najednou vidí nějakou sladkost, čokoládku, nebo dobré jídlo. Já navařím tak, že se to musí hned sníst.

Nebo máte doma, jako kdysi naše prababičky, guláš v peřinách?

(smích) Já schovávám všechno do šatníku a kolikrát ho zamykám. Několikrát se mi stalo, že jsem se ráno vzbudila, on se mi tam ten muž dostal, odemkl si to, vyžíral mě tam a potom mi ještě vynadal, že je to moje chyba. Že jsem měla schovat klíček. Takže já všechno zamykám a klíček už před ním schovávám.

Jak to tak poslouchám, Karlos je hladovější, než býval ten váš tygr...

Samozřejmě. To nechcete zažít, takový hlad, jaký on má. Já ho v tomto směru opravdu lituji. Ale snažím se být jeho oporou. Pomáhám mu, jak se dá.