Pochopil jsem, že dělník ze mě nebude, říká objev Devadesátek Kryštof Bartoš

Teď vás lidé na ulici můžou poznat nejen podle tváře, ale i kvůli berlím, o něž se opíráte při chůzi. Co jste vyváděl?

Nejdřív jsem si četl Bibli. V Genesis jsem narazil na verš: „Rozdrtí ti hlavu a ty mu rozdrtíš patu.“ Začal jsem se tomu smát. Připadalo mi to celé šílené. A druhý den jsem si při představení v divadle narazil patu. Nejsem pověrčivý, ale nevím, jestli to je náhoda. (usmívá se) Byl jsem na rentgenu a nic zlomeného nemám.

Opovrhuju Putinem a ruskou zahraniční politikou, ale obyčejní Rusové, s nimiž jsem měl tu čest seznámit se v Moskvě a Petrohradu, mi v mnoha případech naprosto učarovali. Našel jsem tam část své slovanské duše.