Z řečí o stáří mám husí kůži, hýčkám si opožděnou pubertu, říká Remundová

Dvojnásobná maminka a taky milovnice různých řemesel. Ve volných chvílích zahradničí, šije, háčkuje, plete čepice z vlny lamy alpaky a chystá se na pletení košíků z proutí. Čím si dělá radost? Jak ji vychovávali rodiče a k čemu vede svoje děti?

Jsou měsíce, kdy zvládnete odehrát i dvacet divadelních představení. K tomu filmy, seriály… Kde dobíjíte baterky?

Hodně v přírodě. Třeba na naší chalupě. Před dvanácti lety jsem od maminky dostala k narozeninám traktůrek české výroby. To je velký pomocník! Není to designovka, ale výborně seká. Trávník zastřihnu raz dva a nezničím se, jako kdybych běhala za nějakou sekačkou. Děti mi vydatně pomáhají (se scénografem Adamem Pitrou má dvacetiletého Vincenta a o dva roky mladší Adinu, pozn. red.). Hlavně dřív rády sekaly. Teď už jsou dospělí, a tak radši jezdí autem. (usmívá se) Ale mně to vyhovuje, sekání trávy je pro mě příjemný relax, u kterého si navíc uvolním bolavá záda, protože se mnou ten stroj šíbuje jako při rehabilitaci. (směje se)