Gosling a Day dorazili na premiéru Kaskadéra jako Beavis a Butt-Head

Ryan Gosling se po červeném koberci prošel dvakrát. S kolegy z filmu Kaskadér pózoval fotografům a vyfotil se i s fanoušky. To měl na sobě oblečený elegantní oblek.

Pak se objevil s blonďatou parukou, velkým nosem a v tričku Death Rock jako Beavis. Mikey Day coby Butt-Head měl černou paruku, zuby se strojkem a tričko s nápisem Skull.

Kultovní kreslený seriál Beavis a Butt-Head začala uvádět americká MTV na začátku devadesátých let. Příhody dvou slabomyslných pubescentů, kteří z obrazovky glosovali dění v pop- music, si od počátku získaly sympatie významné skupiny diváků.

Na druhé straně barikády se však zorganizovali odpůrci „pokleslé zábavy“ a tvůrci seriálu dokonce stanuli před soudem, kde se bránili nařčení, že kazí mládež.

Díky svému kontroverznímu postavení si mohla dvojice Beavis a Butt-Head dovolit překročit stín seriálu a vstoupila i do sféry celovečerních filmů. Kdysi se objevili i po boku zpěvačky Cher v tehdy upravené verzi slavného hitu I Got You Babe.

Gosling a Day si dvojici zahráli už před několika dny v zábavném pořadu Saturday Night Live. Scénka, kde se Beavis a Butt-Head objevili, odbourala ostatní herce a během skeče se rozesmáli. Panelová diskuse o umělé inteligenci s postavičkami v publiku má na YouTube více než 13 milionů přehrání.

Ryan Gosling ve filmu Kaskadér hraje po boku Emily Bluntové. Herci se v žertu do sebe pustili na letošním udělování Oscarů. Coby rivalové stáli „proti sobě“ kvůli snímkům Oppenheimer a Barbie, v nichž hráli.