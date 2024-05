Alice Bendová táhne svou sestru před kameru. Chce s ní v něčem hrát

„Měly jsme se rády odjakživa, ale čím jsme starší, tím víc se podporujeme. I když jsme si myslely, že bližší si už být nemůžeme, tak jsme. Jak mamka stárne, uvědomujeme si, že nakonec si tu zbudeme my dvě,“ říká Alice Bendová.

Povahou jsou rozdílné a možná právě proto by jim to mohlo dobře fungovat před kamerou. Alice s Andreou se totiž staly průvodkyněmi nového pořadu o vaření. Pod názvem S Alicí v kuchyni by měl být k vidění na OK TV.

Andree je bližší cukrařina, vydala dokonce knihu Pečeme s láskou, zatímco Alice neumí udělat ani bábovku. „Já peču z krabiček, to mi jde. Je tam návod, podle kterého se to sesype dohromady, strčí do trouby a je hotovo,“ vysvětluje. Ovšem ve vaření Andreu trumfuje. „Alice mě naučila dělat jarní závitky, tak teď doma jedeme v nich,“ prozrazuje Andrea. „A já miluji od ségry bramboráky. Dává do nich šlehačku, takže jsou krémové a křupavé zároveň,“ hlásí zase Alice.

V televizním pořadu budou připravovat pokrmy podle vlastních receptů, nebo podle těch od pozvaných hostů. „Bez ségry bych do toho nešla, protože na sebe slyšíme, funguje mezi námi chemie, navzájem si nahazujeme… A já ani nejsem taková, že bych potřebovala být vidět. Jsem introvert, bližší je mi samota, ale Alice to má jinak, ta jako extrovert vyhledává společnost.“

Obě sestry se zprvu věnovaly výtvarnému umění. Andrea vystudovala střední umělecko-řemeslnou školu a následně žurnalistiku. Alice absolvovala střední umělecko-průmyslovou školu. „Chtěla jsem jít na výšku, ale dala jsem si pauzu a pak se k tomu už nikdy nevrátila, protože mě chytilo natáčení reklam a focení,“ vysvětluje Alice.

Také Andrea byla velmi úspěšnou modelkou. Její fotografie se objevily v prvním vydání české ELLE. Pracovala v Mexiku, Jižní Africe, Japonsku, Jižní Americe… Převážně fotila katalogy. „Sice mě to nebavilo, ale bylo to dobré na poznávání cizích zemí a vydělávání peněz. Ale vždycky jsem byla mezi kolegyněmi za divnou. Pokaždé, když jsem někam letěla, vezla jsem si s sebou spoustu knížek. Ven z hotelu jsem vycházela jenom na focení a pak se do něj zase vracela. A všichni věděli, že mě nesmí rušit,“ vzpomíná Andrea.

Stejně jako Alice se i Andrea dostala před kameru coby herečka. Dokonce ve stejném seriálu – Rodinná pouta. Hrála epizodní roli,objevila se jenom v pár dílech, ale podle své zkušenější sestry, si vedla skvěle. „Je šikovná, přirozená, tak jí říkám, ať v pokračuje, a jde hrát někam se mnou,“ prozradila Alice. Ta se teď nově objevuje v seriálu Jedna rodina. „Je to krásná, výrazná role. Splňuje to, co jsem si představovala. A má svoje tajemství, docela velké. Jenom ho zatím nesmím prozradit.“

Andrea je stejně jako Alice dvojnásobnou matkou, přičemž třetí dítě vyvdala. Alice má už děti odrostlejší „Vášovi je sedmnáct a Aličce čtrnáct. Ale Váša si nepřeje, abych o něm mluvila,“ krčí rameny. Každopádně dcera, která si kdysi chtěla vyzkoušet modeling a herectví, už od svých plánů upustila. „Je to pryč, příští rok půjde na střední školu. Obě děti se věnují hodně sportu,“ říká.

Alice Bendová vlastní na Tenerife apartmány, které pronajímá. Sama tam ovšem tráví dovolenou méně, než by si přála. „Nemáme čas tam jezdit,“ vysvětluje. Protože chce s dětmi a partnerem poznávat i jiné destinace, chystají se do Řecka, na poloostrov Chalkidiki. „Je to skvělé místo, osm vil i s bazénem, tak doufám, že si to užijeme, protože už v názvu resortu je slovo pohoda.“

K tomu si pořídila pozemek u lesa a vymýšlí, jak by jednou mohla vypadat její chalupa. Nakonec, na umělecké škole se věnovala tvorbě nábytku.