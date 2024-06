Eliška Balzerová slavila zlatou svatbu. Kvůli příjmení naštvala režiséra

Máme za sebou květen, lásky čas. Pro vás prý speciálně letošní jaro bylo hodně významné...

Ano, to je pravda. Letošní jaro máme u nás jednu oslavou za druhou. Začalo to 27. dubna návštěvou hradu Karlštejna, kde jsme měli před padesáti lety svatbu. Postáli a zavzpomínali jsme chvíli i v kapli, kde se to tenkrát odehrálo. Družičkami nám byly naše dvě malé vnučky. Na „svatební hostinu“ pak přišli i naši tehdejší svědkové a celá rodina, která tam před půlstoletím na schodech a padacím mostě s námi pózovala.

Byl přípitek legendární „ořechovkou“, která se díky vaší postavě ve filmech o Aristokratce stala téměř kultovní?

Ořechovkou se nepřipíjelo, protože hospodyně a kuchařka z hradu Kostka – paní Tichá, ji na hrad Karlštejn v rozčilení zapomněla přibalit!

Mimochodem, s vaším mužem jste se seznámila během natáčení filmu a vaše svatba proběhla tak trochu v jeho reáliích, že?

My jsme se znali už nějaký čas předtím, ale byl to náš první film, který jsme spolu natáčeli. Jmenoval se Břetislav a Jitka, scénář k němu napsal Oldřich Daněk a režíroval ho Jiří Bělka. Druhý den po svatbě filmové, kdy Břetislav (Břetislav Slováček) a Jitka (Eliška, tehdy Havránková), byli v lese pod širým nebem oddáni mnichem Hieronymem (Zdeněk Řehoř), jsme se na Karlštejně vzali s mým mužem doopravdy. Vrátila jsem se na natáčení už jako Balzerová a pan režisér se zlobil, že už chci být v titulcích takto uvedena. A vidíte, dneska jsem už dvakrát déle Balzerová, než tenkrát Havránková. Letí to!

Jste pověstná cestovatelka, bude k oslavám výročí patřit i speciální „svatební“ cesta?

No určitě! Tenkrát jsme museli uhánět dotočit film a nevyšlo nám to. Takže tentokrát to bude „zlatá svatební cesta“ se vším všudy. A bude zahrnovat i oslavu mých půlkulatých narozenin.

Máte na cestách nějaký společný rodinný rituál?

Není to snad ani rituál, ale z každé zajímavé cesty si přivážíme hrníček s nápisem toho místa. Máme jich už požehnaně! A pohlednice s pozdravem už posíláme jen nejbližším kamarádům. Lidé si už odvykli posílat rukou psané pohlednice a vlastně i dopisy. Posílají se SMS a fotografie pořízené mobilem. Nedávno jsme v Londýně dlouho nemohli najít tu klasickou kulatou poštovní schránku. Prý je odstraňují kvůli možnému umístění výbušnin. Ach jo!

Pokud budete cestovat autem, nabízí se vzpomínka na vaši dávnou cestu do Španělska, kvůli které jste si dokonce udělala řidičák.

Na cestu do Španělska jsme se vydali našim prvním společným autem – trabantem, kterým jsme statečně přijeli i na ten Karlštejn a odjížděli v něm pak mávajíce mým závojem. Manžel mě tenkrát na odlehlých místech učil tím autem jezdit, a když jsem dělala řidičské zkoušky, neustále jsem podvědomě sahala pod volant, kde měl Trabant takovou „kliku“ – řadicí páku. Pan zkoušející mě několikrát s úsměvem upozornil, že řadicí páka je někde jinde. Ale zkoušku jsem udělala a hurá do Španělska. S tím trabantem to byla neuvěřitelná cesta, mohla bych o ní napsat povídku. Možná to udělám, než to všechno zapomenu.

Posloucháte během jízdy v autě audioknihy, třeba tu vaši? Za váš debut v této oblasti jste nedávno dostala ocenění.

Ne, při cestování audioknihy neposloucháme. Spíš si s mým mužem Honzou povídáme, koukáme kolem sebe na tu krásu, kterou míjíme. Byli jsme na tolika úchvatných místech, že jsme je ani nefotili. Můj muž vždycky říkal: To si musíš jenom zapamatovat.

Letošní oslavy se ovšem netýkají jen vašeho manželství. Navíc je to přesně šedesát let, kdy jste stanula coby profesionální herečka na divadelním jevišti. Stále pro vás prkna „znamenají svět“?

Stále, pořád a furt. Je to svět zázraků, protože divadlo je zázrak. Kdo má divadlo rád a potřebuje ho k životu, ví, o čem mluvím. My, „co spolu chodíme“, se těšíme na každé setkání na jevišti i v hledišti. A někdy i mimo ně. A já se na ta setkávání těším už 60 let! To je kus života. Ale pořád se mi nechce oslovit ten konečný okamžik: Jsi tolik krásný, prodli jen!

Vaší domovskou scénou je momentálně pražské divadlo Studio DVA, kde máte na repertoáru hned několik představení včetně nejnovějšího Ledňáčka. Vaše hrdinka se ve hře vrací k dávné lásce. Nabádá vás zmíněné role k bilancování vlastního života? Jaké je skóre?

To víte, že mě při zkoušení napadaly různé otázky a odpovědi na ně. Představa, že potkáte po čtyřiceti letech svou dávnou lásku z mládí, byla pro nás s Mirkem Hanušem docela lákavá, a situace nabízené autorem nás bavily čím dál víc. Ve hře se jedna scéna, kterou hrajeme moc rádi, dokonce zlomí do úplně jiného žánru, ta nás baví ze všeho nejvíc. A diváky myslím taky. Ten ledňáček, který tvrdě útočí zobákem, aby si vydobyl hnízdečko lásky, přitom si nezlomil vaz a nevyplašil svou ptačí družku, je přesný obraz toho dávného vztahu. Ale přijďte se podívat!

Aby toho nebylo málo, letos navíc máte půlkulatiny, které jsou jako každé vaše narozeniny ale vtipné v tom, že je den vašeho narození poněkud sporný. Astrolog by řekl, že má ve vašich hvězdách trošku zmatek.

Zavinila to moje babička, přítomná tehdy mému narození, která nechtěla, abych je slavila s prvním poúnorovým komunistickým sjezdem – 26. května 1949. A protože jsem se narodila kolem půlnoci, přítomný pan doktor, který v kuchyni podepisoval záznam o mém narození, se nechal přemluvit a zapsal 25. května. Nevím, jestli těch pár minut hrálo v mém životě nějakou roli, ale babička byla ráda, že to nemusím s těmi rudými prapory, druhý den vyvěšenými, slavit na věčné časy. Ale že jsem Blíženec, to je jisté!

Věříte na osud či věci mezi nebem a zemí? Máte ve svém životě zkušenosti se „zázraky“?

Ano, věřím, že existují mezi nebem a zemí a mezi lidmi nějaká znamení, nějaké signály. Mám takové spojení se svojí dcerou. Sahám po telefonu, že jí zavolám a on mi zazvoní v ruce. Dcera říká: Jak se máš? Já: Právě jsem ti chtěla volat. A ona: Já vím. Mívala jsem takové spojení i se svojí mámou, ale to už teď probíhá jenom mezi nebem a zemí. Moje babička říkávala: Když ti bude nejhůř, tak si zpívej. Tak si někdy, jen tak cvičně – zpívám z plných plic.

Mimochodem, jsem ráda, že těch otázek je jedenáct. Jedenáctka je v naší rodině dobrým znamením. Můj muž se narodil 11. 1. a naše dcera na jeho narozeniny. Samozřejmě jiného roku. Máme jedenáctku v naší rodině rádi! Taky já jsem nechtěla, aby se dcera narodila 10. 1., kdy slavil narozeniny Gustáv Husák. To jsem to raději vydržela do druhého dne. Rodinná tradice. (smích)