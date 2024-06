Začínal jako tanečník a choreograf, dnes je z něj všestranný umělec a producent. Stane se i prvním českým vesmírným turistou, který poletí k Měsíci. Přitom prožil dětství, které by s ním asi nikdo neměnil. Jeho příběh je takřka jako z pohádky. Možná vás nejvíc okouzlí svým širokým srdcem. | foto: Jan Zátorský , MAFRA

Český tanečník Yemi A.D. se o víkendu dověděl, že nepoletí do vesmíru. Výprava japonského miliardáře provázeného umělci ze všech koutů světa se ruší. Yemi je z toho smutný. Ale neměl by. Ve skutečnosti je to nejlepší zpráva, kterou kdy dostal. Znamená totiž, že bude žít, píše editor MF DNES Bohumil Špaček.