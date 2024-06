Playmate Vlaďka Erbová se potřetí vdala, nechala si i Řepkovo příjmení

Po dvou rozpadlých manželstvích to Vlaďka Erbová v minulosti zkusila s dalším sportovcem, hokejistou Gulašim. Na toho však praskla stejně jako na jejího exmanžela Bahenského nevěra a playmate i tento vztah následně ukončila.

Jejím třetím manželem se o deštivém víkendu stal restauratér Petr Hynek, kterého před veřejností delší dobu tajila, poprvé byli společně vyfoceni ve společnosti v roce 2022.

Letos v dubnu se na Instagramu pochlubila zásnubami na Maledivách a o jen pár dní později pak ukázala videa a fotky, na kterých si zkouší svatební šaty a vybírají s partnerem prstýnky. Svatba se konala na statku, novomanžele oddal pražský pastor.

„Já jsem šla vždycky ze vztahu do vztahu, což byla asi chyba. Každý můj nový vztah žil trochu minulostí. Teď žiji konečně sama se sebou. Čeká mě teď takové hezké výročí. Už to bude rok, co jsem sama. A musím říct, že to byl nejhezčí rok mého života. Nepamatuji si, kdy předtím mi mamka řekla, ať si zajdu ven s holkama a nemusela jsem u toho koukat na hodinky a nemusela spěchat pro chlapa vařit večeři. Je to moc příjemné,“ uvedla Vlaďka Erbová v roce 2020 pro pořad Život ve hvězdách.

„Láska je mocná. Zavede vás na různé cesty a do různých životních zkoušek. Žádného svého předchozího vztahu nelituji. Mám děti z lásky a ze stejného důvodu jsem se také vdávala,“ dodala.

Po rozvodu s bouřlivákem Řepkou plnily stránky bulváru články o fotbalistově neplacení alimentů a vzájemných neshodách s exmanželkou. S novou partnerkou Kateřinou Kristelovou podal Řepka dokonce za Erbovou erotický inzerát. Za poškození jména exmanželky a finanční prohřešky byl fotbalista odsouzen ke dvěma a půl letům vězení, za dobré chování byl propuštěn dřív.