Očima šotouše: posílejte fotky panťáků a vyhrajte cestovní vouchery

S rozvojem železnice a hlavně s nástupem elektrické trakce se odborníci snažili vymyslet, jak co nejvíce zefektivnit dopravu v okolí velkých měst. Nastoupit a vystoupit do běžných souprav přece jen trvalo poměrně dlouho, i rozjezdy bylo zapotřebí urychlit.

V roce 1959 tak vznikla elektrická jednotka EM 475.0. Na svoji dobu to byla poměrně futuristická souprava. Stanoviště strojvedoucího na obou koncích umožňovala zrychlit obraty v koncových stanicích, pneumaticky ovládané široké dveře a nižší nástupní hrana zase urychlovala nástup a výstup cestujících. Mouchy se testovaly na dvou vyrobených kusech.

Ale daleko úspěšnější byli až nástupci těchto jednotek, příměstské vlaky řady 451 a 452, slavné Žabotlamy nebo prostě Panťáky. V pravidelném provozu sloužily přes půl století.

Nesmíme zapomenout ani na legendární Tornáda z konce šedesátých let 20. století. Ta měla podle původních plánů jezdit hlavně v okolí Brna a Bratislavy, tedy tam, kde se tehdy zaváděla střídavá napájecí soustava. Vadou na kráse těchto jednotek byl požadavek na vysokopodlažní provedení, kvůli tuhosti rámu. I přesto se tyto panťáky osvědčily, konec konců vyráběly se i ve stejnosměrné variantě, takže se dostaly do celé republiky. V pravidelném provozu na našich kolejích jezdily do letošního jara, ale jako zálohy slouží i dnes.

Vzpomeňme na smutný osud Krakenů, jednotek řady 470, z nichž vznikly známé Ešusy (CityElefanty) řady 471. Ale vývoj jde dál a na českých kolejích se už prohánějí RegioPantery, a to hned v několika variantách. Zkrátka bez elektrických jednotek si dnes nedokážeme příměstský provoz představit.

Zleva: Kraken (řada 470), CityElefant (řada 471), RegioPanter (řada 650)

Podařilo se vám během vašich cest pořídit nějakou hezkou fotografii příměstských panťáků? Pošlete nám ji do redakce a podělte se o ni s našimi čtenáři. Fotky můžete posílat do 31. května 2024 do 23:00. Jeden autor může poslat maximálně čtyři fotografie.

Dva autory nejhezčích fotek, které vyberou naši čtenáři hlasováním ve speciální anketě, odměníme dvěma vouchery Českých drah.

Obecná pravidla čtenářských a marketingových soutěží MAFRA, a. s. najdete zde.