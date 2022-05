Pronájmem nemovitosti v zahraničí příliš nezbohatnete, říká Alice Bendová

„Žijeme jako všichni ostatní. Někteří lidé mají pocit, že jsme nadlidi. My žijeme naprosto normálně. Ráno si vyčistíme zuby, uklidím doma hovna po čtyřech psech a jede se dál. To všechno ukazuji na Instagramu. Myslím, že lidé to mají rádi, je jim to blízké a ztotožní se s tím. Dělám úplně stejné věci jako všichni ostatní. Naopak bych řekla, že ještě horší,“ říká Alice Bendová v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou na ÓČKO STAR.

„Jsem vlastně dost bordelář, nemám ve věcech systém. Mám to stejné i při výchově dětí. Přirozeně a tak, jak to zrovna v tu chvíli cítím. A není to třeba v ten moment úplně správně. Vím, že je někdy rozmazluji a měla bych být třeba tvrdší. Ale já to nedokážu. A tak to je ve všem,“ popisuje herečka, která je nově průvodkyní v televizním pořadu o kráse, kde lidé podstupují výrazné kosmetické úpravy.

„Je jasné, že muž nebo žena, kteří v pořadu podstoupí proměnu čehokoliv, vypadají na kameru v ten den skvěle a dokonale. Ale je také jasné, že ten člověk to dlouhodobě nemůže udržet, pokud se to tedy netýká plastických operací prsou, vytvarování brady, nosu a podobně. V ten moment, kdy vypadá skvěle, si určitě každý slíbí, že to vydrží, bude se o sebe starat a chodit pravidelně ke kadeřníkovi. Ale samozřejmě to tak pak být nemusí, když se vrátí do toho svého prostředí,“ vysvětluje Bendová, mezi jejíž oblíbené téma patří v posledních letech obchod s realitami.

„Nejsem realitní makléř, respektive jen junior. Udělala jsem si školení online a složila dokonce i dvě zkoušky, například na téma praní špinavých peněz. Nemohu ale podepisovat smlouvy, dohadovat peníze ani provize, nic,“ říká herečka. Investování ji baví, ve španělském Tenerife mají s rodinou dvě nemovitosti, pronajímají apartmán.

„Ve Španělsku to funguje samozřejmě úplně jinak, trh s realitami je tam stabilní. U nás je to nahoru dolů a miliony pak létají. Pro ty, co prodávali nemovitost, byla doba pandemie nejlepším obdobím za posledních mnoho let. Pro ty, co kupují, je teď samozřejmě zoufalá situace. Obrovský problém je, že spousta lidí ani nedosáhne na hypotéku,“ říká Bendová, kterou fanoušci na sociálních sítích pravidelně oslovují s radou o koupi nemovitosti v zahraničí.

„Poradila bych strašně ráda. Ale rovnou všem říkám, že na tom místě musí fyzicky být, navázat se na člověka, který to tam dělá, registrovat se tam k tomu, abyste mohli vůbec pronajímat a podobně. A pak rázem zjistíte, že to co se týká výdělku, není zas taková pecka. Odvádíte daně vládě, ty nejsou také úplně nízké, je to třeba 20 25 procent. Dalších 25 procent z nájmu jde agentuře, která se o nemovitost stará, což je nutnost, pokud nejste na místě vy,“ vysvětluje.

„Někdo musí pravidelně vyprat povlečení a uklidit. Já pronajímám na období týdnů. Jsou z toho docela dobré peníze, když se to pak sečte, ale není to rozhodně na zbohatnutí, nebo na to, že si z toho jednou pořídím další apartmán, jak by si někdo možná představoval. Půlka jde pryč a tak zbude většinou akorát na to, že když tam pak s rodinou přiletíte, tak tam za peníze získané z pronájmu chvíli žijete. Což je vlastně super,“ dodává herečka.

