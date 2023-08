Režisérka Gerwigová dostala od Goslinga k narozeninám tanec Barbie a Kenů

Tanečníci, mnozí odění do růžového a stylizovaní do slavných panenek, zatančili Gretě Gerwigové přímo na hodině pilates, kam vyrazila herečka, scenáristka a režisérka ráno v den svých narozenin, v pátek 4. srpna.

Ve chvíli, kdy se oddávala cvičení, vtrhli do sálu tanečníci oblečení jako panenky Barbie a Kenové a začali tančit a zpívat na písničku I’m Just Ken. Tu zpívá Ryan Gosling ve filmu Barbie a byl to právě on, kdo flashmob pro Gerwigovou zorganizoval.

Vše bylo zachyceno kamerou a video se objevilo na Instagramu na oficiálním profilu filmu Barbie. U klipu je napsáno: „Jak Kenové vědí… někdy je jediným způsobem, jak vyjádřit nejlépe své pocity, píseň a tanec! Ken Ryan poslal tyto speciální Barbie a Keny, aby Gretin narozeninový den odstartoval naplno se všemi těmi emocemi!“

Tanečníci zakřepčili také na písničku Dance the Night Away od zpěvačky jménem Dua Lipa. I tento song se nachází na sountracku k jednomu z nejúspěšnějších filmů poslední doby. Nakonec performeři překvapené a dojaté Gerwigové hromadně popřáli všechno nejlepší k narozeninám, načež je režisérka postupně objala.

Nejlepší dárek k narozeninám však dali devětatřicetileté Gerwigové pravděpodobně filmoví fanoušci a návštěvníci kin. Podle oficiálních odhadů společnosti Warner Bros. vydělal nový kasovní trhák Barbie už neuvěřitelných 1,03 miliardy dolarů (asi 22,8 miliardy korun), a to sotva tři týdny po premiéře. Gerwigová se tak stala první režisérkou, která má na kontě miliardový film.