Svěrák se na mě nedíval jen jako na hezkou buchtu, říká Radka Pavlovčinová

V pražském Divadle Bravo! ji čeká premiéra inscenace Dobré ráno s Findou, ve které hraje titulní postavu – robotku Findu, která byla vyrobena ve Finsku a žije v Dánsku. „Finda se provdá za rapera, který už má plné zuby obyčejných holek, co po něm pořád něco chtějí a koupí si tuhle umělou buchtu. Zvládla by všechno, na co si vzpomene, jenže on ji má rád, když je hloupá, a proto ji záměrně neaktualizuje. Udržuje si ji jako takovou pipinku, která umí tančit, zpívat a moc ho neotravuje. Ale to se jednoho dne změní,“ naznačuje děj herečka.

Jan Svěrák, který donedávna točil divácky oblíbené filmy, se posledních pár let věnuje divadlu. Nejprve napsal s Tomášem Klusem muzikál Branický zázrak, poté sci-fi příběh Dobré ráno s Findou. A v obou divadelních kusech hraje Radka Pavlovčinová. V Branickém zázraku policistku, teď robotku. Vypadá to, že se stala oblíbenou Svěrákovou herečkou.

„Já si myslím, že jsme s Honzou stejně naladěni. Oba jsme narozeni ve znamení Vodnáře a máme i podobné zájmy, trochu spirituální. Zpočátku jsem k němu měla obrovskou úctu a teď cítím, že je ten respekt vzájemný. Musím říct, že je snad prvním režisérem, který se na mě nekoukal stylem „Wow! Hezká buchta, uvidíme co umí,“ ale jako na lidskou bytost. Když zjistil, že mám i nějaký talent, hraji, zpívám a tančím, strašně se mu to zalíbilo. Jsem mu za to vděčná,“ říká Pavlovčinová, která v závěru hry na pódiu i zazpívá. Na sobě přitom bude mít futuristický sexy obleček.

„Vypadám trochu jako Madonna. Špičatá prsa, špičatá ramena, holé bříško, krátká sukýnka,“ popisuje. A jako robotka se i chová. „Hledali jsme s Honzou tu správnou míru. On chtěl, aby byla Finda hodně lidská, já trvala na tom, že až tak lidská být nemůže. Že by tam prvky toho robotismu měly být patrné, protože divák by pak neviděl rozdíl mezi skutečným a umělým. Takže jsem trošku robotická a mám tam i humorné situace, které jsem si sama vymyslela. Diváci na to zatím reagovali dobře, mám z toho velkou radost,“ říká herečka, která má za sebou několik předpremiér mimo hlavní město.

Před sebou má ale ještě jednu výzvu. V nově vznikající celoplošné televizi OK TV moderuje Hitparádu a v tandemu s hercem a moderátorem Dominikem Portem bude tamtéž uvádět OK Start – dopolední blok rozhovorů a reportáží z domova i ze světa. „Nikdy jsem nic takového nedělala, ale ráda zkouším nové věci. Myslím, že některé nabídky se nemají odmítat,“ těší se na novou zkušenost Pavlovčinová.